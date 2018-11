Trump | Dazi sulle auto straniere Ma il Fmi avverte | Così rischiano

Dazi - Trump : allo studio nuove tariffe su auto straniere : Il presidente americano, Donald Trump, torna a minacciare di imporre nuove tariffe sulle auto prodotte all'estero, anche in risposta al piano della General Motors di chiudere cinque fabbriche e ...

General Motors - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors, che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

Dazi - Trump minaccia dazi sulle auto. Il Fmi : "Così crescita globale giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...

Trump pensa a dazi del 25% sui prodotti dell'elettronica di consumo realizzati in Cina : PS4 - Switch e Xbox One a rischio : La politica può avere degli effetti importanti anche sul mondo dei videogiochi, soprattutto se è una potenza come gli Stati Uniti a muoversi in modi potenzialmente dannosi per l'industria videoludica e se le possibili scelte di Donald Trump rischiano di avere un impatto su PS4, Xbox One e Switch e in generale su Sony, Microsoft e Nintendo.Come segnalato su ResetEra, diverse fonti confermano che Trump si starebbe muovendo per imporre dei dazi del ...

Trump spaventa Apple - possibili dazi del 10% su iPhone importati da Cina : Donald Trump ne ha per tutti. Nell'intervista rilasciata al Wall Street Journal, il presidente statunitense pone l'accento sulla disputa dazi con la Cina. Se i negoziati con Pechino risultassero ...

Guerra dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

Trump è in vantaggio. La guerra dei dazi con la Cina porta risultati - per ora - : ... nemico strategico che entro il 2030 potrebbe superare per dimensioni l'economia americana e contemporaneamente diventare la potenza mondiale di riferimento " un confronto che passa dalla trade ...