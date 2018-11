Truffa | fatture false e autoriciclaggio | ecco il sistema Massimo Ferrero

Siracusa - porto di Augusta : fatture false e Truffa per avere fondi pubblici : sette misure : false fatture per avere vantaggi fiscali e accedere a finanziamenti pubblici destinati alla costruzione del porto turistico di Augusta . La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito due arresti domiciliari e cinque misure interdittive nei confronti di alcuni imprenditori. Il gip ha disposto anche il sequestro di circa 7,5 milioni di euro. La procura contesta anche l’indebita compensazione e associazione a delinquere. Contestata alle ...

False fatture per 9 milioni e Truffa alla Regione Calabria - 5 denunce : Cinque persone denunciate, un'imbarcazione da 200 mila euro e quattro immobili a Roma sequestrati: sono i numeri di un'operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Paola e della Tenenza di Amantea, nel Cosentino, dopo la scoperta di False fatture per nove milioni per truffare la Regione Calabria e la provincia di Cosenza. In particolare è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del ...