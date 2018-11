Trono Over Uomini e Donne | Gemma Galgani triste | “Mi manca…”

Uomini e Donne / Serata triste per Gemma Galgani - il suo pensiero vola a... - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. David Scarantino diviso tra Pamela e Cristina: chi sceglierà? Il cavaliere si racconta

Uomini e Donne / Gemma Galgani torna da Rocco : amore vero e addio al programma? - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. David Scarantino diviso tra Pamela e Cristina: chi sceglierà? Il cavaliere si racconta

Uomini e Donne - Trono Over : Il pianto di Sossio e le decisioni di Noel e Barbara : Oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata inedita del trono over di Uomini e Donne, per buona parte dedicata alla chiacchieratissima ex coppia della prima edizione di Temptation Island Vip formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, infatti, hanno catalizzato l'attenzione del pubblico anche a causa delle (inaspettate) lacrime versate da Sossio e alla sua dichiarazione d'amore per Ursula. Dopo di loro comunque c'è stato ...

UOMINI E DONNE / Barbara De Santi tra Alessio e Andrea : arriva il weekend romantico... - Trono Over - - IlSussidiario.net : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella tornano insieme? Lei chiude con Paolo e svela un retroscena

Gossip Uomini e Donne : Sossio Aruta piange e lascia il Trono Over : Uomini e Donne, Trono Over: Sossio Aruta si dichiara per Ursula Quest’ultima nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne è stata soprattutto incentrata su Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti il primo è entrato in studio, e con le lacrime agli occhi ha confessato alla sua ex fidanzata Ursula quanto segue: “La colpa è solo mia…Ho perso la testa per te…Sono pronto a dimostrarti che voglio cambiare…Voglio fare ...

Uomini e donne - Trono Over - Rocco : "Gemma dovrebbe chiedermi scusa. Paolo non le interessa" : Intervistati dal magazine ufficiale, Rocco Fredella e Paolo Marzotto hanno parlato dei loro rispettivi rapporti con Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne:Rocco: Lei è una donna proiettata verso l’amore, come me. Poi c’è quel tratto distintivo, la sua eleganza, che la rende unica.prosegui la letturaUomini e donne, trono over, Rocco: "Gemma dovrebbe chiedermi scusa. Paolo non le interessa" pubblicato su ...

Uomini e Donne / Gli slip di Gemma Galgani fanno volare gli ascolti! - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella tornano insieme? Lei chiude con Paolo e svela un retroscena

Trono Over - è finita tra Ida e Riccardo : ecco cosa ha confessato lui : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia al capolinea. Stando alle anticipazioni, infatti, l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne sembra aver decretato la fine definitiva della storia d’amore tra la dama e il cavaliere che proprio in quello studio si erano incontrati e poi innamorati. Storia complicata dal principio, la loro, piena di alti e bassi. Hanno anche provato a risolvere i loro problemi partecipando a Temptation Island ...

Trono Over - è finita tra Ida e Riccardo : ecco cosa ha confessato lui : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia al capolinea. Stando alle anticipazioni, infatti, l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne sembra aver decretato la fine definitiva della storia d’amore tra la dama e il cavaliere che proprio in quello studio si erano incontrati e poi innamorati. Storia complicata dal principio, la loro, piena di alti e bassi. Hanno anche provato a risolvere i loro problemi partecipando a Temptation Island ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/11 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con il consueto recap delle ultime vicissitudini tra Gemma, Rocco e il nuovo arrivato Paolo. Fa il suo ingresso in studio Gemma con un abito rosso fiammante. Tina oggi è decisamente implacabile e alzandosi corre verso la bionda torinese provando di alzarle il vestito! Maria decide che è il caso di alzarsi per tenere a bada le due bionde “rivali”. Tina inizia a parlare con il ...

Gemma Galgani tra Rocco e Paolo/ Lacrime e baci... ma per chi? - Trono Over - - IlSussidiario.net : Gemma Galgani chiude con Rocco Fredella e apre la strada ad una relazione con il cavaliere Paolo: oggi nel Trono over di Uomini e donne.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo torneranno insieme?/ I due piangono in studio : 'Ti prego...' - Trono Over - - IlSussidiario.net : Sossio Aruta e Ursula Bennardo in lacrime oggi a Uomini e donne: lui la supplica di perdonarlo, lei decide di pensarci ancora e...

TINA CIPOLLARI ALZA LA GONNA A GEMMA GALGANI / Uomini e donne : 'Vergognati! Sei indecente' - Trono Over - - IlSussidiario.net : TINA CIPOLLARI ALZA la GONNA a GEMMA GALGANI a Uomini e donne, le mutande in mostra: 'Sei indecente, vergognati!' Ecco cosa è successo

U&D spoiler Trono Over : Gemma lascia Paolo - Barbara smentisce i baci con Alessio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono over di Uomini e donne ed in particolare per quanto riguarda la nuova registrazione di sabato 24 novembre. Come rivelato dalle fonti, negli studi Elios di Roma, vi sono stati molti di colpi di scena, in particolare riguardo alla dama torinese Gemma Galgani. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, sembra che Gemma abbia lasciato Paolo e si sia di nuovo mostrata interessata ...