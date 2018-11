Tria su QE Bce | ' risparmio Italia da 35 mld non ha fatto scendere debito | assorbito in

Spread vola a 327 - Tria preoccupato. Borsa a picco - allarme Bce su banche : È una giornata nera quella della vigilia del verdetto finale dell'Ue sulla manovra: lo Spread tocca i 335 punti base, sfondando la soglia dei 330 per poi ripiegare e chiudere a 326, la Borsa gira in ...

Non solo Aus Tria e Olanda - l'offensiva tedesca contro il Governo : "La Bce lasci che i mercati castighino l'Italia" : L'attenzione si è destata improvvisamente ancor prima che la lettera di risposta del Governo italiano venisse recapitata all'indirizzo della Commissione Europea. Nell'arco di 24 ore il principale quotidiano finanziario del Paese, i capo-economisti delle maggiori banche tedesche, il presidente della Banca centrale e - seppur con il bon ton suggerito dall'opportunità diplomatica - la cancelliera federale hanno espresso, all'unisono, ...

Tria : 'Bce non può aiutare singolo paese'. Su manovra : 'perplesso da superficialità Ue' : "La Bce non può aiutare un singolo paese a meno che non si cambino i Trattati". Così ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta". Sulla manovra, il ministro ha parlato di valutazioni superficiali da parte di Bruxelles.