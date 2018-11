Tria : "Operazione verità sui conti" : Il governo è al lavoro per scongiurare la procedura d'infrazione . Intervenendo in Aula al Senato sulla manovra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega che è in corso " un intenso dialogo " con l'Ue, "un dialogo improntato ad individuare una possibile posizione condivisa nel rispetto delle priorità individuate dal ...

Manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e un’operazione verità sui conti : Il monito del ministro dell’Economia in audizione al Senato: la prospettiva di una procedura d’infrazione sul debito mette il governo di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità...

Manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e operazione verità sui conti : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della legge di bilancio in Senato dopo la bocciatura Ue.

Manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e operazione verità sui conti : Il monito del ministro dell’Economia in audizione al Senato: la prospettiva di una procedura d’infrazione sul debito mette il governo di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità...

'La patrimoniale sarebbe un'operazione suicida' - lo dice Tria - : Roma, 9 nov., askanews, - 'E' ovvio che non si farà alcuna patrimoniale sarebbe un'operazione suicida'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra. 'Se polemica c'è, è una polemica prettamente tecnica, non politica, e non mette ...

Def : Bellanova (Pd) - mi meraviglio di Tria che si presta a operazione inqualificabile : Palermo, 6 ott. (AdnKronos) - "E' un governo che non discute con l'Europa e che insulta e che sta portando l'Italia nel peggior isolamento internazionale. E mi sorprende che un professore come Tria si possa prestare a una operazione così inqualificabile". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex viceministra

IndusTria : Wmf 2018 - siglato accordo di cooperazione con Nazioni unite (2) : (AdnKronos) - La giornata si era aperta con la presentazione del video vincitore del contest targato World manufacturing forum: 'Here and now' di Simon Rivera, video artist statunitense. Al videomaker è stato consegnato il premio di 5mila euro e una statuetta creata per l’occasione da Adi design. "I