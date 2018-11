Tria | non rispetto regole Ue può vanificare politica espansiva

Manovra - Tria : 'Ancora non raggiunta stabilizzazione socio-economica' : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo in Senato sulla Manovra. Se confermata dall'Ecofin l'opinione della Commissione europea sulla Manovra italiana 'apre alla prospettiva di ...

MANOVRA/ Ultime notizie - Conte e Tria vogliono deficit al 2.2% - Di Maio "Reddito e Quota 100 non slitteranno' - IlSussidiario.net : MANOVRA, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Manovra - Di Maio : "Reddito-Quota 100 non slittano"/ ConfindusTria al Governo : 'Aspettiamo i fatti' - IlSussidiario.net : Manovra, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Pernigotti - la proprietà turca : “Marchio e società non in vendita”. Governo lavora alla reindusTrializzazione del sito : La proprietà turca della Pernigotti precisa che “né il marchio né la società, allo stato attuale, sono in vendita”. All’indomani dell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e Zafar Toksoz che, con il fratello, possiede la storica azienda dolciaria di Novi Ligure, la strada delineata è un’altra: la proprietà ha accolto la proposta del Governo di sospendere la ...

“Il futuro dopo Lenin” : nel libro del collettivo Volna Mare - la TransnisTria come non la avete mai letta : Una pizza e qualche birra (forse troppe) mangiate per strada tra amici, nell’afa del giugno torinese e un’idea per le vacanze nata dalla precedente esperienza di uno dei tre compagni, dalla voglia di stravolgere gli schemi ma, soprattutto, dalla curiosità cresciuta con i racconti e gli stereotipi su una terra alle porte dell’Europa ma sconosciuta ai più. Si sviluppa così, con lo spirito di tre under-30 che riempiono gli zaini, prendono in ...

ASIA/LIBANO - PaTriarca maronita : se i rifugiati siriani non tornano in Siria - il Libano crolla : Il Patriarca Rai ha ribadito che la comunità internazionale è chiamata a "separare la questione politica della Siria dal problema dei rifugiati e degli sfollati, che hanno il diritto di tornare nel ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Cena tra Conte - Tria e Juncker «Non si è parlato di saldi - il dialogo eviterà l’infrazione» «We are friends» - Il video : Il primo ministro ha detto così ai giornalisti mentre fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione Ue a palazzo Berlaymont

