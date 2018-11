Tre famiglie di Sant' Antonino benemerite per il salvataggio di undici ebrei

Tornado - due famiglie sfollate e molte alTre ancora senza elettricità : I danni più ingenti, oltre a quelli dei privati, sono al patrimonio pubblico e alle strutture sportive in particolare: distrutti i campetti di calcio e tennis e il palazzetto dello sport, in cui la ...

Distillerie Di Lorenzo - olTre 50 famiglie con il fiato sospeso : Distillerie Di Lorenzo, oltre 50 famiglie con il fiato sospeso La travagliata vicenda delle Distillerie Di Lorenzo di Perugia è arrivata ad uno snodo decisivo. Più di 50 famiglie, tra dipendenti ...

Finte cure a bambini malati di tumore : condannata a Tre anni la falsa oncologa che ha raggirato decine di famiglie : Di sedicenti medici se ne sente parlare sempre più spesso. E se truffare un malato è sempre un atto vile, truffare dei bambini malati di cancro e le loro famiglie lo è sicuramente di più. Simona Salvatori si è fatta passare per anni per una oncologa pediatrica, presentandosi con un finto curriculum degno di un luminare. Ma era tutto falso, a partire dalla sua laurea in medicina. Ha raggirato per anni decine di famiglie romane con bambini malati, ...

Sono olTre 3.500 le famiglie versiliesi che non pagano le bollette dell'acqua : I più virtuosi gli abitanti di Massarosa, i meno quelli di Stazzema. Ma il dato è in diminuzione rispetto all'anno scorso

Nuova allerta meteo in Fvg : isolati Sappada - Forni Avoltri - Rigolato ed Erto e Casso. OlTre 6mila famiglie senza corrente : Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e della perturbazione in arrivo oggi, giovedì 1 novembre, e' stata emessa una Nuova allerta gialla per criticità ...

La Manovra strizza l'occhio alle famiglie : terra e agevolazioni per chi ha Tre figli : Teleborsa, - La Manovra già bocciata dal'Europa pensa alle famiglie. Nell'ultima bozza della Legge di Bilancio, che sta per approdare in Parlamento domani 31 ottobre, il Governo ha inserito un ...

Manovra - terreni abbandonati anche in Calabria e Sicilia assegnati gratis a giovani e famiglie con Tre figli : Una nuova 'distribuzione' delle terre, per convincere le famiglie a fare pi figli. E una 'tassa piatta' anche per i professori che danno lezioni private. Sono alcune delle novit spuntate nell ultima ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : famiglie Moser e Rodriguez riunite a Trento! (FOTO) : Cecilia Rodriguez ha trascorso il fine settimana sulle Dolomiti dove è di casa da quando è sentimentalmente legata a Ignazio Moser. Stavolta, però, in montagna ci ha portato anche i genitori e sul social ha postato... L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: famiglie Moser e Rodriguez riunite a Trento! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Siria - olTre 100 famiglie rapite da Isis da campo profughi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lodi - niente mensa per i figli di olTre 300 famiglie extracomunitarie : polemica contro la sindaca leghista : polemica sul caso delle mense scolastiche di Lodi precluse a oltre 300 famiglie extracomunitarie. Il fatto nasce con il nuovo regolamento, approvato dal Comune a guida Lega, che disciplina i servizi scolastici come mensa e scuolabus. Chi vuole accedere alle agevolazioni tariffarie, infatti, deve presentare la documentazione Isee. Il problema, però, è che agli stranieri viene richiesto in aggiunta un documento del proprio paese ...