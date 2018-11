Toyota Prius - A Los Angeles il restyling e la versione AWD-e

quattroruote

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Laaggiorna la gamma americana della. Al Salone di Losdebutta infatti ildell'ibrida giapponese, il quale introduce anche laAWD-e: un'alternativa che, secondo le stime della Casa, potrebbe conquistare fino al 25% delle vendite statunitensi del modello.Integrale elettrico per la massima efficienza. LaAWD-e segue la strada già tracciata dal sistema proposto sulla RAV4, rinunciando a collegamenti meccanici tra gli assi e confermando il powertrain con il motore 1.8 benzina a ciclo Atkinson siglato 2ZR-FXE. Al posteriore viene infatti installato un secondo motore elettrico che fornisce coppia quando l'elettronica di bordo ne percepisce la necessità. Il propulsore è collegato a delle nuove batterie al nickel-metallo idruro posizionate sotto il divano, studiate per non limitare lo spazio nel bagagliaio e diverse da quelle agli ioni di ...