Tottenham-Inter | Nainggolan sostituito al 44 per un affaticamento muscolare

Tottenham-Inter LIVE : Eriksen porta in vantaggio gli Spurs a dieci minuti dalla fine : 1/44 AFP/LaPresse ...

Tottenham-Inter LIVE : Perisic vicino a sbloccare il match : 76′ – Perisic! Borja Valero smarca Perisic a due passi da Lloris: il croato calcia forte sul primo palo e il portiere francese devia in corner. 75′ – Ammonito Son per fallo tattico. Intanto il Barcellona sta vincendo 2-0 ad Eindhoven ed è praticamente certo di concludere la fase a gironi al primo posto. 71′ – Rischia ancora l’Inter! Punizione di Eriksen dalla sinistra e Vertonghen, tutto solo sul ...

Tottenham-Inter LIVE : Spurs in avanti - nerazzurri schiacciati : 64′ – Skriniar! Perisic crossa e, dopo il tentativo di Vecino e De Vrij, il difensore slovacco non ci arriva per poco. 62′ – Brivido in area nerazzurra: Vertonghen spizza sul primo palo sugli sviluppi di corner e il pallone sfila di poco a lato del secondo con Kane in agguato. 53′ – Dopo un buon inizio dell’Inter, adesso è il Tottenham a spingere. 49′ – Vecino! Due scambi di Borja con ...

Tottenham-Inter LIVE : Nainggolan fuori per infortunio : 44′ – Non ce la fa Nainggolan: al suo posto Borja Valero. 40′ – Intanto sembra pronto ad entrare Borja Valero! Probabilmente prenderà il posto di Nainggolan, non al meglio. 38′ – Winks! Lucas Moura appoggia a Winks ai 20 metri: il centrocampista controlla e calcia a giro e il pallone si stampa sulla traversa ad Handanovic battuto. 30′ – Ripartenza micidiale del Tottenham dopo una palla persa ...

Tottenham-Inter LIVE : nerazzurri nuovamente in difficoltà : 30′ – Ripartenza micidiale del Tottenham dopo una palla persa da Brozovic: palla da destra a sinistra al limite dell’area nerazzurra dove Lucas Moura arriva in corsa e poi calcia tra le braccia di Handanovic. 28′ – Ammonito Alderweireld! Icardi scappa centralmente sfruttando un assist di testa di Perisic: l’argentino lascia alle spalle il difensore belga, che è costretto ad atterrarlo ai 30 ...

Tottenham-Inter LIVE : nerazzurri in difficoltà : 19′ – Lamela! Scarsa copertura dell’Inter, che lascia avanzare l’argentino fino ai 20 metri: l’ex Roma calcia in diagonale col mancino e il pallone non esce fuori di molto. 16′ – Incontenibile Kane! L’attaccante inglese semina scompiglio nella retroguardia nerazzurra, che concede troppo spazio e sembra fin troppo statica. 12′ – Alli! Kane recupera palla a metà campo e riparte: ...

Tottenham-Inter LIVE : padroni di casa pericolosi con Kane e Alli : 12′ – Alli! Kane recupera palla a metà campo e riparte: salta un paio di avversari e serve Alli, che avanza centralmente e calcia dal limite senza trovare la porta. 8′ – Contatto tra Politano e Lucas Moura nell’area dell’Inter: per Cakir è tutto regolare. 7′ – Primo Squillo di Kane! L’attaccante entra in area nerazzurra da sinistra, saltando D’Ambrosio e resistendo a Brozovic, poi ...

Tottenham-Inter 0-0 : cronaca e risultato in diretta live : Tottenham-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tottenham-Inter - Zanetti : «Pochettino ci ha sorpreso - Marotta? Ci porterà..» : Javier Zanetti, intervistato nel pre-partita della sfida Champions tra Tottenham e Inter, ha parlato di Wembley e di Marotta

Tottenham-Inter alle 21 La Diretta Serve un punto per la festa : È una partita caldissima quella che va in scena a Londra questa sera tra Tottenham Hotspur ed Inter; per gli inglesi, che due settimane fa hanno battuto in rimonta il PSV per 2-1, è l'ultima chance di ...

Diretta Tottenham-Inter dalle 21 : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : Spalletti Arbitro: Cakir , Turchia, Tv: Rai1, Sky Sport Perisic: «L'Inter vuole qualificarsi» Spalletti: «Voglio gli ottavi»

Tottenham-Inter LIVE : le scelte degli allenatori. “Wembley” in condizioni pietose : Aggiornamento ore 20 – A “Wembley” le condizioni del terreno sono tutt’altro che ottime: lo ha notato anche l’arbitro del match tra Tottenham e Inter, il turco Cakir. Il direttore di gara, secondo Matteo Barzaghi di Sky, avrebbe detto testuali parole: “Not English style”. Non è un manto all’inglese in questo momento, anche perché di recente ci ha giocato la NFL ed è stato rovinato. La ...

Stasera Tottenham - Inter di Champions League in Ultra HD su Rai 4K : Una serata speciale per gli appassionati di calcio in possesso di apparati di ricezione televisiva 4K. Questa sera Tottenham – Inter verrà trasmessa anche nel nuovo standard su Rai 4K, al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. Si tratta del primo match di Champions League in 4K veicolato dal Servizio Pubblico su HOTBIRD grazie alla partnership con Eutelsat. La quinta partita del gruppo B di Champions ...

Tottenham Inter LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Tottenham, 4-2-3-1, : Lloris; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Lucas Moura; Kane. All. Pochettino Inter, 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio, ...