Tottenham-Inter 1-0 | gol e highlights

Tottenham-Inter - Spalletti : “Distratti su Sissoko. Sapevamo delle difficoltà” : Luciano Spalletti, intervistato nel post gara ai microfoni della “Rai“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di stasera contro il Tottenham mettendo i punti sulle i riguardo ad alcuni dettagli. Spalletti: “Nessun problema di comunicazione con Nainggolan” Ecco le parole del tecnico riportate da “FcInter1908.it”: “Sapevamo la gara che […] L'articolo Tottenham-Inter, ...

Tottenham-Inter - la clamorosa gaffe di Di Gennaro su Rai 1 [VIDEO] : clamorosa gaffe targata Rai in occasione della partita di Champions League tra Tottenham e Inter, trasmessa dalla prima rete. La seconda voce, nella figura di Antonio Di Gennaro, pensando di non essere ancora in onda dopo lo stacco pubblicitario, ha pronunciato la parola “squadraccia” che potrebbe essere stata indirizzata alla squadra di Luciano Spalletti. Questo è il pensiero dominante sui social, mentre una minoranza ritiene ...

Tottenham-Inter 1-0 - Champions League : Eriksen risolve nel finale - nerazzurri a rischio eliminazione : Brutto colpo per l’Inter nella Champions League 2018-2019: i nerazzurri crollano a Wembley, sconfitti dal Tottenham per 1-0. E ora tutto si complica nella corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti si giocheranno tutto nell’ultima giornata quando ospiteranno il PSV Eindhoven a San Siro mentre gli Spurs sfideranno il Barcellona già certo del primo posto nel girone, la compagine meneghina dovrà ...

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

Rai - il fuori onda in Tottenham-Inter : "Che squadraccia" : L'Inter di Luciano Spalletti ha perso per 1-0 sul campo del Tottenham di Mauricio Pochettino e rimanda così all'ultima giornata le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono caduti nel finale contro gli inglesi ma hanno giocato una partita comunque alla pari con la terza forza della Premier League. Il gol di Eriksen ha condannato i nerazzurri alla seconda sconfitta in Champions e ora nell'ultimo turno ...

Inter ko con il Tottenham 1-0 E la qualificazione si complica Napoli batte Stella Rossa 3-1 si decide tutto con il Liverpool : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Tottenham-Inter - le pagelle : Brozovic è un distastro - a Icardi non arriva un pallone : pagelle TOTTENHAM LLORIS 6.5 Praticamente mai impegnato fino al 31' della ripresa quando devia in angolo un tiro di Perisic. AURIER 6 Affascinante il duello con Asamoah. A volte gli va bene, a volte ...

L'Inter perde 1-0 contro il Tottenham : qualificazione rimandata e a rischio : L'Inter di Luciano Spalletti cade a Wembley, in casa del Tottenham, per 1-0 frutto della rete siglata da Eriksen a dieci minuti dalla fine della partita. La sfida è stata molto equilibrata con gli inglesi che hanno avuto un leggero predominio territoriale anche se i nerazzurri sono andati molto vicini dall'accarezzare il sogno di qualificarsi con un turno d'anticipo. La vittoria degli Spurs, dunque, tiene ancora tutto in bilico con i londinesi ...

Tottenham-Inter 1-0 - le pagelle : Skriniar e De Vrij annullano Kane ma non basta : Si è da poco concluso il match tra Tottenham ed Inter al Wembley Stadium sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Eriksen all'80'. Gara che era valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Tutto rimandato all'ultima giornata, dunque, per il discorso qualificazione, con gli Spurs che ora sono secondi, grazie al vantaggio negli scontri diretti, con sette punti, alla pari con i nerazzurri. All'ultima giornata, però, la squadra di ...

Pagelle Tottenham-Inter 1-0 - Champions League 2019 : nerazzurri sottotono - Eriksen risolve : L’Inter è stata sconfitta dal Tottenham per 1-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri si sono dovuti inchinare a Wembley al cospetto del gol di Eriksen e devono così rinviare i discorsi per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per importanza. Di seguito le Pagelle di Tottenham-Inter. Tottenham-Inter 1-0: INTER: HANDANOVIC: 6. Compie un ottimo intervento ...

Tottenham-Inter 1-0 - colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Pagelle Tottenham Inter 1-0 : ora si complica la qualificazione : Pagelle Tottenham Inter- L’Inter crolla a Wembley e complica in maniera totale il suo percorso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Inter piuttosto passiva nel primo tempo, Tottenham in palla e padrone del gioco in maniera totale. Poche occasioni da gol: nerazzurri spenti, ma bravi a difendere con i denti lo 0-0. […] L'articolo Pagelle Tottenham Inter 1-0: ora si complica la qualificazione proviene da Serie A ...

