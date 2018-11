Tottenham-Inter 1-0 | Champions League | Eriksen risolve nel finale | nerazzurri a rischio

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

L'Inter perde 1-0 contro il Tottenham : qualificazione rimandata e a rischio : L'Inter di Luciano Spalletti cade a Wembley, in casa del Tottenham, per 1-0 frutto della rete siglata da Eriksen a dieci minuti dalla fine della partita. La sfida è stata molto equilibrata con gli inglesi che hanno avuto un leggero predominio territoriale anche se i nerazzurri sono andati molto vicini dall'accarezzare il sogno di qualificarsi con un turno d'anticipo. La vittoria degli Spurs, dunque, tiene ancora tutto in bilico con i londinesi ...

Pagelle Tottenham-Inter 1-0 - Champions League 2019 : nerazzurri sottotono - Eriksen risolve : L’Inter è stata sconfitta dal Tottenham per 1-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri si sono dovuti inchinare a Wembley al cospetto del gol di Eriksen e devono così rinviare i discorsi per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per importanza. Di seguito le Pagelle di Tottenham-Inter. Tottenham-Inter 1-0: INTER: HANDANOVIC: 6. Compie un ottimo intervento ...

Tottenham-Inter - Nainggolan sostituito al 44 per un affaticamento muscolare : Per essere stato costretto a lasciare il campo, da guerriero qual è, il problema deve esserci eccome. Ma una vera sentenza non l'avremo prima della giornata di giovedì. Fatto sta che durante Tottenham-...

