' Ti porto io' | il docufilm di Chris Karcher è un inno alla vita

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Non è mai facile decidere di partire. Il viaggio, inteso come avventura e scoperta di sé stessi, necessita di coraggio, determinazione, volontà di mettersiprova e tanti rischi. Nulla incarna al meglio questa formula come ciò che viene descritto e narrato nei cento minuti di Tiio (titolo originale: I'll push You), il film documentario diretto dae Terry Parish, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 2 ottobre di quest'anno.Il film del Camino La pellicola narra l'incredibile storia vera di due amici di lunga data - Justin Skeesuck e Patrick Gray - che decidono, dopo aver visto un documentario in televisione, di intraprendere il pellegrinaggio più famoso al mondo. Il loro cammino unisce Saint-Jean-Pied-de-Port (Pirenei francesi)celeberrima città galiziana di Santiago de Compostela, districandosi tra montagna, pianura e deserto, per poco più di ...