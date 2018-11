Tariq Ramadan nei guai | avrebbe abusato di alcune minorenni

Tariq Ramadan è libero : siamo a un passo dalla verità : Tariq Ramadan è di nuovo un uomo libero , lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi dopo dieci mesi di carcerazione preventiva. Ramadan , pensatore e accademico musulmano di fama internazionale è accusato, nell'ambito del procedimento che si sta tenendo in Francia, di violenza sessuale da parte di tre donne.Nel corso delle indagini preliminari sono emersi elementi tali da sgretolare definitivamente la già scarsa ...

La Corte di appello di Parigi ha concesso la libertà su cauzione all’intellettuale svizzero Tariq Ramadan : La Corte di appello di Parigi ha concesso la libertà su cauzione all’intellettuale svizzero Tariq Ramadan . La libertà su cauzione gli era stata in precedenza negata per tre volte. La cauzione è stata fissata a 300 mila euro. Ramadan , che

Tariq Ramadan - nelle accuse di violenza le ombre di un processo politico : Pareva tutto semplice, lineare, definitivo: arrestandolo per stupri, la magistratura francese aveva finalmente smascherato Tariq Ramadan, filosofo musulmano accusato da destra e da sinistra di celare sotto un camuffamento “occidentale” la sua vera anima di fondamentalista forsennato. L’avevamo detto!, esultavano in Francia i commentatori e i politici con i quali Ramadan si era scontrato in tv. Ecco chi è davvero!, trillava la stampa ...