Taekwondo | Europei Cadetti 2018 | le giovani promesse si sfidano a Marina D’Or | sedici

Taekwondo - Europei Under21 2018 : un po’ di delusione per la spedizione azzurra che chiude senza medaglie : Si sono conclusi senza medaglie i Campionati Europei Under 21 di Taekwondo disputatisi a Varsavia (Polonia) in questo fine settimana. L’Italia si presentava alla rassegna con 14 atleti e con diverse ambizioni di podio, tutte purtroppo sfumate. I migliori sono stati Sarah Al Halwani, Davide Ditta e Laura Giacomini che si sono fermati ai quarti di finale. La formazione italiana era reduce dalla trionfale edizione dello scorso anno, quando ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : l’Italia chiude senza medaglie. Davide Ditta e Laura Giacomini si fermano ai quarti : Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia). Nell’ultima giornata nessuno dei sei azzurri in gara è riuscito a salire sul podio e si chiude quindi senza acuti dei nostri portacolori questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nei -54 kg maschili si ferma ai quarti di finale Davide Ditta. L’azzurro è arrivato ad un passo dal podio, venendo sconfitto però ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : l’Italia chiude senza medaglie. Nell’ultima giornata Davide Ditta e Laura Giacomini si fermano ai quarti : Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia). Nell’ultima giornata nessuno dei sei azzurri in gara è riuscito a salire sul podio e si chiude quindi senza acuti dei nostri portacolori questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nei -54 kg maschili si ferma ai quarti di finale Davide Ditta. L’azzurro è arrivato ad un passo dal podio, venendo sconfitto però ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : azzurri lontani dal podio anche nella terza giornata : Al termine della terza giornata degli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia) ancora nessuna medaglia per l’Italia. Erano soltanto due gli azzurri in gara quest’oggi, in realtà con poche possibilità di raggiungere il podio: Arturo Secondo nei -68 kg e Giada Iurlaro nei -57 kg. Si sono disputate anche le competizioni dei +87 kg maschili e dei -62 kg femminili, nelle quali non erano presenti atleti italiani. Vediamo nel ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : Sarah Al Halwani si ferma ai piedi del podio nella seconda giornata : Anche la seconda giornata degli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia) si chiude senza acuti azzurri. La migliore è stata Sarah Al Halwani, che si è fermata ai piedi del podio, mentre Mattia Crescenzi, Assunta Cennamo e Achille Cennami sono usciti nei turni precedenti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -49 kg femminili dove Sarah Al Halwani viene eliminata ai quarti di finale e non riesce ...