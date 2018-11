Superclasico senza pace La soluzione e' giocarlo fuori dall' Argentina

askanews

: RT @GnocchiGene: Spazio. Ieri la sonda Insight è arrivata su Marte. La NASA :'Ok, River e Boca possono giocare lì il Superclasico senza pr… - Fabry68541345 : RT @GnocchiGene: Spazio. Ieri la sonda Insight è arrivata su Marte. La NASA :'Ok, River e Boca possono giocare lì il Superclasico senza pr… - LucaArmolli : RT @GnocchiGene: Spazio. Ieri la sonda Insight è arrivata su Marte. La NASA :'Ok, River e Boca possono giocare lì il Superclasico senza pr… - zazoomnews : Copa Libertadores Superclasico senza fine: River Plate indagato per laggressione al pullman del Boca -… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Roma, 28 nov., askanews, - Boca e River si rifiutano di giocare in altri posti che non siano Buenos Aires. La decisione della Conmebol di poter giocare il ritorno della finale di Copa Libertadores all'...