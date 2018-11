Sui migranti Salvini detta la linea a Conte | Il Global Compact non si firma

Global compact Sui migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Salvini annuncia lo stop al Global Compact Onu Sui migranti. Conte : deciderà il Parlamento : Il vicepremier leghista frena sull’accordo internazionale per «una migrazione sicura, ordinata e regolare. L’Italia non andrà a Marrakesh e non firmerà alcunché»

Decreto sicurezza : stretta Sui migranti - taser ai vigili. E l’accattonaggio è reato : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Milano - scontro Sui migranti. L'attacco di Majorino : «Rimpatri bloccati». Salvini : «Falso» : Pierfrancesco Majorino attacca: «Con Salvini i migranti che vogliono tornare nei loro Paesi d'origine non possono più farlo. Siamo al 'casino dell'Interno'». Matteo Salvini ribatte: «Attacco gratuito. ...

Migranti - la Francia fa la cresta Sui soldi africani. E l’Unione europa non dice niente : È di questi giorni l’uscita di un altro libro dedicato alle migrazioni, Anche Superman era un rifugiato. Dico un altro perché il tema è ampiamente dibattuto e raccontato, dalla carta stampata alla televisione non mancano gli spunti di riflessione e di analisi per capire il fenomeno che meno sappiamo gestire in termini culturali, sociali, politici ed economici. È il tema su cui si giocano le campagne elettorali, è il tema su cui ci si divide di ...

Chiuso confine Usa-Messico. Lacrimogeni Sui migranti : Altissima tensione tra Washingon e Città del Messico. Gli Stati Uniti hanno Chiuso il confine al traffico di veicoli tra San Diego e Tijuana, dopo l'arrivo di migliaia di migranti alle frontiere. Un gruppo di migranti tra coloro che avevano lanciato l'assalto alla barriera al confine sono riusciti a scavalcare la recinzione. Gli agenti Usa hanno lanciato gas Lacrimogeni, costringendone una gran parte a tornare indietro.E gli scontri sono ...

Gli Stati Uniti chiudono il confine col Messico e sparano lacrimogeni Sui migranti : New York - Sale ulteriormente la tensione al confine fra Stati Uniti e Messico: poco dopo le 20 italiane, le autorità degli Usa hanno chiuso tutti gli ingressi di veicoli e pedoni a San Ysidro , mappa ...

Regno Unito - la May propone stretta Sui "migranti non qualificati" : Il governo britannico ha in questi giorni annunciato una 'stretta' nei confronti dei flussi di 'migranti non qualificati' diretti nel Regno Unito. La riforma delineata dall'esecutivo May mira infatti ...

Donald Trump ha deciso che si può sparare Sui migranti per fermarli : Oggi in America governa lo zio del pranzo di Natale. Quello un po' esagerato che qualsiasi cosa dica la dice un po' troppo forte; lo zio che vedi una volta l'anno, ti fa ridere quando hai cinque anni e vergognare quando nei hai dodici. Lo zio con i capelli impomatati e gialli, perché a una certa età se ti fai biondo diventi soprattutto giallo. Oggi in America Donald Trump ha detto che si può sparare ai poveri. Di più: ha parlato di attivazione ...

Potere e giustizia in conflitto Sui migranti : La legge si applica, non si interpreta: era una leggenda del bel tempo antico, buona per legittimare le decisioni di una magistratura che operava come un corpo chiuso, collocato nell'orbita del Potere e ad esso omogeneo.Con l'avvento della democrazia costituzionale, la magistratura (almeno in gran parte) ha cominciato una lunga marcia verso una reale indipendenza, capace di affrancarla dalla falsa neutralità del passato. Di qui il ...

"Irruzione libica sulla Nivin - violenze Sui migranti " | Amnesty : coinvolta l'Italia : Le forze armate libiche "hanno fatto irruzione sulla nave con 79 migranti bloccata da giorni al porto di Misurata. Cinque i feriti, molti i clandestini "ricondotti a forza nei centri libici"

Migranti - Mogherini : senza accordo Sui porti di sbarco - operazione Sophia smantellata : "Continuare è nell'interesse dell'Italia" Secondo l'Alto rappresentante per la politica estera, "continuare con l'operazione Sophia è chiaramente nell'interesse dell'Italia, e l'Italia ha sempre ...

Misurata - i militari libici irrompono sulla Nivin - violenze Sui migranti : Le forze armate libiche "hanno fatto irruzione sulla Nivin", la nave con 79 migranti che da due settimane si rifiutavano di sbarcare al porto di Misurata. Lo ha riferito l'Ong Mediterranea, secondo la quale decine di persone sarebbero rimaste ferite e portate all'ospedale della città, mentre altre sarebbero state ricondotte a forza nel centro di detenzione di Kararim.La Ong, che con la nave Mare Jonio è impegnata in un'azione di ...