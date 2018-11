Stupra una quindicenne mentre gioca online a Grand Theft Auto | scoperto grazie alla chat

Pakistan - una donna è stata Stuprata nel corso di un'operazione : Una donna Pakistana ha raccontato di essere stata violentata nel bel mezzo di quella che sarebbe dovuta essere un'operazione chirurgica. La storia, poi, ha trovato fondamento. La vittima della ...

“Chiamami papà” - poi Stupra una 13enne. È un poliziotto : “Lei diceva di amarmi” : Ian Naude, 30enne di Market Drayton, in Gran Bretagna, con un passato nell'esercito britannico, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minore. Lui nega, ma deve rispondere di molteplici altre accuse: per anni si sarebbe finto un adolescente, inducendo ragazzine a mandargli foto e video hot.Continua a leggere

Hannah - Stuprata e uccisa da una gang a 21 anni : i suoi carnefici ridono in tribunale : "Non riesco a sentire cosa hanno fatto a mia figlia", ha dichiarato in Aula il padre di Hannah Cornelius, a 21enne aggredita, sequestrato e brutalmente stuprata dal branco perché si era fermata con la sua auto per dare un passaggio ad un suo amico di scuola.Continua a leggere

Orrore in India - in 5 Stuprano una 16enne in ospedale : La cronaca resta punteggiata di episodi efferati, come quello di oggi, che indignano l'India e il mondo intero

Grosseto - picchia e spoglia una donna per strada per Stuprarla - lei si salva mordendogli la lingua : Una donna di 52 anni è stata picchiata e denudata dal suo aggressore, che ha cercato di violentarla, ma fortunatamente è riuscita a metterlo in fuga e a salvarsi dal tentativo di stupro e a farlo arrestare. La vicenda è accaduta nel tardo pomeriggio di giovedì 1 novembre a Grosseto. L'aggressore è, un giovane di 21 anni di origini egiziane e residente nella cittadina toscana.Continua a leggere

Como - 16enne Stuprata ad una festa : arrestato marocchino : Nel pomeriggio dello scorso giovedì, la polizia di Stato di Como ha arrestato un 22enne marocchino, regolare sul territorio italiano e residente nella confinante Brunate anche se di fatto senza fissa dimora, con l"accusa di aver violentato una ragazzina di 16 anni.I drammatici fatti risalgono a giugno ma l'indagine è partita solo due mesi dopo quando il padre della minore si è recato presso gli uffici della Squadra mobile denunciando l"accaduto. ...

In cinque Stuprano una giovane a Bari : scattano gli arresti al Cara : Aveva lasciato la Nigeria con il sogno di una vita migliore ma, dopo mesi di stenti in un viaggio della speranza che l'ha portata prima in Libia e poi su un barcone diretto in Italia, sarebbe diventata vittima dei suoi stessi connazionali nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese. Qui una 24enne nigeriana, che attualmente si trova in una struttura protetta, sarebbe stata violentata, picchiata e minacciata per mesi, fino a ...

Bari - nel 2017 pestarono e Stuprarono una ragazza di 24 anni : arrestati 4 nigeriani : A Bari, nel 2017, si consumò uno dei tanti casi di stupro e violenze ai danni di una donna: anche in quell'occasione i responsabili furono dei clandestini. Alcuni ospiti del Cara barese, di nazionalita' nigeriana, sono stati adesso arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Bari, nigeriani arrestati per violenza sessuale di gruppo L'episodio risale al maggio del 2017 quando 4 uomini clandestini tra i 21 e i 37 anni avrebbero ...

Una 18enne Stuprata da un branco di rifugiati siriani : Germania sotto shock : E' di nuovo polemica in Germania contro i migranti a causa di un brutale fatto di cronaca accaduto a Friburgo: una 18enne è stata drogata e stuprata da un branco davanti ad una discoteca. La polizia ha arrestato 8 persone, sette delle quali sono siriane arrivate nel Paese grazie ...

Morte Desirée Mariottini “Stuprata e venduta per una dose”/ Ultime notizie - il padre “frequentazioni sospette” : Morte Desirée Mariottini: 3 fermati. Ultime notizie, un’amica ha visto tutto: il suo silenzio in cambio della droga. Emerge una raccapricciante storia di violenza e degrado(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:50:00 GMT)

India - 20enne sorpreso a Stuprare una donna di 100 anni : “Ero ubriaco” : A cogliere sul fatto il giovane è stata la nipote della vittima, che rientrando in casa ha trovato la nonna riversa sul pavimento e il ragazzo sotto il letto. I fatti nel villaggio di Chakulia, nel Bengala occidentale.Continua a leggere

Australia - Stupra per 30 volte una bimba : magistrato vede il video e abbandona l'aula : Una vicenda al limite del surreale [video] e che probabilmente fara' riflettere sulla gravita' di quanto accaduto. Un giudice, infatti, chiamato a pronunciare una sentenza a to del reiterato stupro da parte di un uomo, Jason Daron Mizner, nei confronti di una bambina di appena due anni, guardando i video in cui venivano ritratte le immagini delle violenze, non ha retto a tutta quella crudelta' e ha deciso di abbandonare l'aula di tribunale per ...

Morte Desirée - le indagini : Stuprata da non cosciente - Fermati due immigrati irregolari e una terza persona : I Fermati durante la notte sono i due cittadini senegalesi Mamadou Gara , 26 anni, e Brian Minteh , 43, , irregolari in Italia. Secondo gli inquirenti della squadra mobile, entrambi sono ritenuti ...