Street Padel Tour 2018 – A Roma la nona ed ultima tappa

sportfair

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Da lunedì 3 a domenica 9 dicembre, presso il Circolo Empire di, si svolgerà la grandedi chiusura delitinerante in tutta Italia, dedicato al. Ogni giorno sono previste attività ludico/sportive dedicate a bambini e adulti Grandedi chiusura al Circolo Empire didelloby Fisiocrem, l’iniziativa itinerante dedicata alorganizzata dalla Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con Supertennis e sponsorizzato da Laborest Italia, uno dei principali player del mercato italiano della nutraceutica. Da lunedì 3 a domenica 9 dicembre saranno organizzate attività ludico/sportive in favore di bambini (con orario mattutino) e adulti, alla presenza di istruttori iscritti alla federazione. L’accesso alle attività sarà libero e gratuito. Verranno inoltre distribuiti campioni di prodotti e gadget.Quella di...