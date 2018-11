Storia Naturale | inaugurazione del nuovo allestimento “Grotta del Leone | l’uomo

MUSEO Storia Naturale - l'1 e 2 dicembre alle 15 - 30 attività didattiche per bambini e ragazzi : Un pomeriggio nella preiSTORIA per gli 'Apprendisti scienziati' 27-11-2018 / Giorno per giorno Chi erano i nostri antenati? Come cacciavano? Come accendevano il fuoco? Per rispondere a queste e ad ...

MUSEO DI Storia Naturale - Venerdì 16 novembre alle 16.30 in via Filippo de Pisis 24 : Intitolazione dell'aula didattica al maestro Folco Quilici 13-11-2018 / Giorno per giorno Venerdì 16 novembre 2018 alle 16.30 , al MUSEO di STORIA NATURALE - via Filippo de Pisis 24, si terrà la ...

La California ridotta in cenere - è l’incendio più mortale della sua Storia : dichiarato lo stato di catastrofe naturale [GALLERY] : 1/47 AFP/LaPresse ...

Citizen science : al Museo di Storia Naturale si impara a riconoscere le orme dei mammiferi : La Citizen science torna protagonista degli eventi organizzati dal Museo di storia naturale della Maremma . L'appuntamento, aperto a tutti, con la scienza partecipata dai cittadini è per sabato 27 ottobre a partire dalle 10 nella sede della struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto, e sarà dedicato ...