Stephen Hillenburg | è morto il papà di Spongebob

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Èa 57 anniil creatore di. Lo annuncia con un tweet Nickelodeon: "Abbiamo osservato un minuto di silenzio in onore della sua vita e del suo lavoro", si sottolinea nell'annuncio. Biologo marino e ricercatore,era malato di Sla dal marzo del 2017.L'idea per il personaggio a forma di spugna gli era arrivata da un fumetto che aveva realizzato con intenti didattici quando insegnava biologia marina all'Orange County Marine Institute. La serie è andata in onda con Nickelodeon dal 1999 ed ha avuto un grandissimo successo. Per il suo cartone animatoha ricevuto due Emmy. Dalla serie sono stati tratti anche due film per il cinema:- Il Film e il suo seguito- Fuori dall'acqua. Era in programma anche un terzo film.