Stati Uniti | le lacrime dei dipendenti della General Motors dopo l' annuncio dei tagli

Harvey Milk - l’uomo che ha fatto conoscere i diritti gay agli Stati Uniti : Harvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey Milk«Mi chiamo Harvey Milk e sono qui per reclutarvi tutti!». Era il grido di battaglia, megafono alla mano dell’uomo che per primo, omosessuale dichiarato, è stato eletto a una carica pubblica in una grande città negli Stati Uniti. Nel 1977 è diventato supervisor, consigliere comunale, a San Francisco. Il mandato finì il 27 ...

Gli Stati Uniti e l'invasione fuffa : Roma. L’invasione dei migranti centroamericani al confine sud degli Stati Uniti preconizzata da Donald Trump non è avvenuta. L’esercito è arrivato e presto tornerà a casa, ma i primi migranti partiti dall’Honduras con la famosa carovana sono al confine già da qualche giorno, nella città messicana di

Gli Stati Uniti respingono i migranti della carovana : Sono Stati arreStati quarantadue migranti che hanno cercato di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti domenica scorsa. Tuttavia, il capo della polizia di frontiera Rodney Scott precisa alla Cnn che "molte persone sono riuscite a oltrepassare la dogana". Circa 500 migranti hanno cercato di

Gli scontri al confine tra Messico e Stati Uniti : Centinaia di migranti centroamericani hanno provato a superare il confine con gli Stati Uniti: la polizia di frontiera ha usato il gas lacrimogeno per respingerli

La storia si ripete : la trappola di Tucidide e la guerra fredda tra Cina e Stati Uniti : storia di una vita" di Dave Itzkoff , Mondadori, 504 p., euro 25,00, IL CONFETTINO "I fratelli Lumiére e la straordinaria invenzione del cinema" di Luca Novelli , Editoriale Scienza, 128 p., euro 9,...

Gli Stati Uniti chiudono il confine col Messico e sparano lacrimogeni sui migranti : New York - Sale ulteriormente la tensione al confine fra Stati Uniti e Messico: poco dopo le 20 italiane, le autorità degli Usa hanno chiuso tutti gli ingressi di veicoli e pedoni a San Ysidro , mappa ...

Stati Uniti - studentessa 'respira' muffa all'università : muore per un adenovirus : Una ragazza statunitense di 18 anni è morta per aver contratto un adenovirus che ha causato una violenta polmonite che non le ha lasciato scampo. La contaminazione sarebbe avvenuta a causa dell'eccessiva presenza di muffa nelle camere dell'Università del Maryland. Olivia Paregol (questo il nome della giovane deceduta) sarebbe l'ennesima vittima dell'adenovirus che, negli ultimi mesi, avrebbe già ucciso undici bambini nello Stato del New ...

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Killington - negli Stati Uniti : Sabato sera la sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto a Killington, negli Stati Uniti, la prova di slalom gigante della Coppa del Mondo di sci. È la sua nona vittoria e il suo 26° podio in Coppa del Mondo. Al secondo

Carte di credito accettate negli Stati Uniti : quali sono le migliori carte valide negli USA? : Se avete il progetto di compiere un viaggio negli Stati Uniti, la prima cosa da fare è sicuramente controllare se la propria carta di credito possa essere utilizzata in suolo americano. negli Stati Uniti, la carta di credito è il metodo di pagamento più diffuso: la carta di credito viene usata anche per pagamenti di modesta entità, proprio per le basse tasse da pagare sopra ogni operazione (a differenza di quanto succede in Italia). Ma non tutte ...

Stati Uniti : rapporto dell'amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei cambiamenti climatici : ... ritiene che i cambiamenti climatici incideranno sul modo in cui le persone vivono quotidianamente, devastando le infrastrutture, incidendo sulla salute umana, ponendo sfide all'economia globale e ...

Stati Uniti - PMI manifatturiero in contrazione oltre le attese : L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver decelerato a novembre. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,4 punti , ai minimi in tre mesi, ...

Gli Stati Uniti chiedono ai Paesi alleati di boicottare Huawei : boicottare i prodotti Huawei Technologies. Così, con una "straordinaria campagna di sensibilizzazione" nei confronti degli alleati stranieri, il governo degli Stati Uniti avrebbe avviato una sorta di sabotaggio per convincere i fornitori di servizi wireless e Internet a evitare le apparecchiature di telecomunicazione del colosso cinese. A rivelarlo, in queste ore, è stato il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier.Secondo l'articolo ...

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati di non usare componenti dell’azienda cinese Huawei - dice il WSJ : Il Wall Street Journal, tra i più importanti e affidabili giornali al mondo, dice che il governo statunitense ha chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati – tra cui Italia, Germania e Giappone – di non usare più componenti prodotti

Il Wsj : gli Stati Uniti chiedono agli alleati (tra cui l’Italia) di non usare cellulari Huawei : La risposta del colosso cinese: «Sorpresi dai comportamenti del governo americano, vanno oltre la loro giurisdizione»