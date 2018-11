Stasera Tottenham - Inter di Champions League in Ultra HD su Rai 4K

Tottenham-Inter in tv - a che ora comincia Stasera e su che canale vederla. C’è la diretta streaming : Questa sera (ore 21.00) si giocherà Tottenham-Inter, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. A Wembley andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intero girone: i nerazzurri vanno a caccia di quel pareggio che vale la qualificazione agli ottavi di finale, gli Spurs sono obbligati a vincere per tenere aperto il discorso. I ragazzi di Luciano Spalletti, reduci dal netto successo in ...

Tottenham-Inter Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : La quinta giornata della Champions League di calcio 2018-2019 sta per concludersi: dopo le prime otto gare di ieri, martedì 27, oggi, mercoledì 28 novembre, andranno in scena le ultime otto partite in programma. Alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che farà visita al Tottenham. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita dei ...

Diretta Tottenham-Inter Stasera in streaming online e in televisione - in chiaro su RaiUno : stasera è in programma la seconda giornata del quinto turno di Champions League. Al Wembley Stadium di Londra va in scena Tottenham-Inter. Per entrambe le compagini sarà di fondamentale importanza vincere ai fini del passaggio del turno. Nel girone B, i nerazzurri sono secondi mentre gli Spurs terzi. Separate da 3 punti, l'Inter, con una vittoria, accederebbe matematicamente agli ottavi di finale. Questo importantissimo match sarà visibile a ...