Ssd Colonna calcio | II cat | Bonafede | «Non abbiamo pressioni di classifica | siamo

Ssd Colonna (pallavolo) - inizio sprint per la Seconda divisione. Vitozzi : «Ma l’obiettivo è crescere» : Roma – E’ iniziata con sole vittorie la stagione della prima squadra del settore volley della Ssd Colonna . Le ragazze di coach Riccardo Vitozzi , che partecipano sia al campionato Under 18 promozionale sia alla Seconda divisione (con l’integrazione di tre elementi sul gruppo giovanile), hanno ottenuto tre successi totali in altrettante gare ufficiali disputate finora. «Con l’Under 18 abbiamo vinto 3-2 nel match sul campo del Volley Club ...

Ssd Colonna (calcio - Under 17 prov.) - primo urrà. Guidoni : «Tenteremo di risalire in classifica» : Roma – E’ arriva la prima vittoria in campionato per l’Under 17 provinciale del Colonna. Sul campo del Signa, i ragazzi di mister Romolo Guidoni si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Falcone e Di Stefano. Già nella prima frazione, la squadra castellana era andata vicina al gol con Leotta che aveva colpito un palo, poi nella ripresa sono arrivati i gol che hanno permesso all’Under 17 provinciale colonnese di violare Segni. L’unica ...