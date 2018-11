Sposa bambina a 6 anni | a 18 ottiene finalmente il divorzio | “Il mio sogno ora è studiare”

Pina - maltrattata da marito-padrone per 40 anni/ Video - da Sposa bambina a prigioniera in casa (Sopravvissute) : Pina, maltrattata da marito-padrone per oltre 40 anni: sposa bambina a soli 14 anni, poi prigioniera in casa e vittima di violenze insieme ai due figli. La storia a Sopravvissute.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:47:00 GMT)

13 anni al padre che imprigionò Sposa-bambina : E' stato condannato a 13 anni il padre-padrone, rom di nazionalità serba, accusato di riduzione in schiavitù della figlia minorenne, all'epoca 13enne, promessa in sposa e 'venduta' per 15mila euro . ...

Segrega figlia per venderla come Sposa-bambina : condannato a 13 anni - : Il tribunale di Firenze ha emanato la sentenza nei confronti di un 50enne di origini serbe in carcere da settembre. Aveva promesso in matrimonio la figlia 13enne a un giovane serbo residente in ...

Iran - Zeinab Sekaanvand impiccata a 24 anni : Sposa-bambina - aveva ucciso il marito dopo abusi e violenze : La 24enne curda Iraniana Zeinab Sekaanvand è stata impiccata la mattina del 2 ottobre nel carcere di Urmia, nel nord-ovest dell’Iran. La donna era stata condannata a morte per aver ucciso il marito, Hossein Sarmadi, a cui era stata data in sposa quando aveva 15 anni. La ragazza aveva denunciato abusi fisici e psicologici rimanendo inascoltata, al punto che, dopo due anni, aveva deciso di farsi giustizia da sola. Fino all’ultima udienza, ...

Iran - Sposa bambina giustiziata per omicidio del marito orco/ Zeinab Sekaanvand costretta a sposarlo a 15 anni : Iran, giustiziata sposa bambina condannata per omicidio del marito "orco": ultime notizie, la triste storia di Zeinab Sekaanvand, costretta a sposarlo a 15 anni, abusata e torturata(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Iran - giustiziata la Sposa-bambina che uccise il marito : L'Iran è rimasto l'unico Paese al mondo a mettere a morte minorenni al momento del reato. Dal 2015, segnala Amnesty, vi sono state circa 90 esecuzioni del genere, di cui almeno 5 nel 2018, e nel ...

Giustiziata la Sposa bambina in Iran : uccise il marito dopo abusi e sevizie : La storia di Zeinab si chiude tristemente mentre nel mondo il fenomeno delle spose bambine, nonostante le campagne e gli appelli, resta allarmante: ce ne sarebbero almeno 15 milioni.

Uccise il marito che era stata costretta a Sposare da bambina : condannata a morte : Zeinab Sekaanvand Uccise nel 2011 l'uomo che era stata costretta a sposare. Per questo è stata condannata a morte.Continua a leggere

Iran - giustiziata la Sposa bambina che uccise il marito : È stata giustiziata in Iran la 24enne di origine curda, Zeinab Sekaanvand, arrestata quando aveva 17 anni per aver ucciso il marito. Lo ha rivelato l"ong curda Hangaw Organization for Human Rights. "Non solo Zeinab era minorenne al momento del reato, ma il suo processo era stato gravemente irregolare. Aveva avuto assistenza legale solo nelle fasi finali del procedimento, nel 2014, quando aveva ritrattato la confessione, resa a suo dire dopo che ...

Iran : giustiziata Zeinab Sekaanvand - Sposa-bambina curda che uccise il marito : La giovane era stata arrestata quando aveva 17 anni. L’esecuzione della condanna confermata anche da Amnesty International. L’Iran è rimasto l’unico Paese al mondo a mettere a morte minorenni al momento del reato

Iran - giustiziata Zeinab Sekaanvand Sposa-bambina curda che uccise il marito : Da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo internazionale sul nucleare Iraniano, l'economia del paese è precipitata, facendo crollare anche il valore della moneta locale, il rial. Tanto ...

Nigeria - Sposa bambina venduta per 20 euro : 'Le donne mi tenevano ferma - lui mi stuprava' : Il fenomeno è frequente, purtroppo, ancora oggi. Non è raro che in comunita' rurali di alcuni Paesi africani o asiatici ci siano bambine dall'infanzia spezzata, costrette ad essere donne quando ancora dovrebbero giocare con i loro coetanei. La vicenda in questione arriva dalla Nigeria, non è la prima e, purtroppo, non sara' l'ultima tra le spose bambine vendute a uomini molto più grandi e dunque costrette a prendere marito ed a subire abusi ...