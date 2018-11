Sport | Ics e DBJ studiano investimenti

Jean Alesi presenta a Lucca Comics la sua accademia di eSport : I partner di questa iniziativa sono Sparco, che già da un paio di anni si è avvicinata al mondo dei videogiochi con sedie pensate per i giocatori e strutture per i simulatori di guida, Ak Informatica,...

eSports - Lucca Comics&Games 2018 : lo spettacolo è garantito : Per gli amanti del pianeta eSports in questi giorni c’è soltanto un imperativo. Il grido di battaglia è ‘Lucca Comics&Games’. E’ davvero tutto pronto per la nuova edizione del rinomato evento internazionale ‘Italian eSports Open 2018’, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. Nel cuore della città toscana, la kermesse dedicata al gaming vedrà affrontare i migliori player nazionali e internazionali in ben quattro discipline ovvero ...

La nuova edizione dell'Italian ESports Open 2018 by Vodafone a Lucca Comics & Games : La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone è alle porte! Organizzato in partnership con il Festival Lucca Comics&Games, il più importante evento internazionale di esport sul territorio italiano andrà in scena dal 31 ottobre al 4 novembre nel suggestivo scenario della chiesa sconsacrata di San Romano e vedrà i migliori professionisti nazionali e internazionali sfidarsi su 4 tra i più famosi videogiochi.Realizzato in ...

Samsung eSport Palace : gli eSport invadono Lucca Comics & Games : Si chiamerà Samsung eSport Palace, sarà posizionato nella suggestiva cornice di piazza Santa Maria e avrà un obiettivo preciso; quello di consentire a tutti di cimentarsi nella pratica dell'eSport, grazie a moltissimi tornei organizzati sulle centinaia di postazioni di gioco messe a disposizione del pubblico. Gioco ma non solo, visto che anche l'intrattenimento avrà un'importanza fondamentale, con moltissimi appuntamenti, nel corso dei cinque ...