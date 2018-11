Sparita nel nulla nel piazzale del convento | l’omicidio di Cristina Golinucci

fanpage

: @ManuelaBellipan @matteorenzi @marcotravaglio Parlo di legge......?? fatta nel governo PD. .....parlo di raccolta sp… - cristina7013 : @ManuelaBellipan @matteorenzi @marcotravaglio Parlo di legge......?? fatta nel governo PD. .....parlo di raccolta sp… - antorendina : @tancredipalmeri La squadra è sparita dal campo contro un Real non certo nel suo momento migliore. Due gol regalati… - HCE__ : Roma sparita nel 2T che meraviglia -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) "Ciao mamma, vado alda Padre Lino", con queste parole la 21enne romagnola,saluta mamma Marisa prima di uscire, il 1° settembre 1992. Non tornerà a casa mai più. Tre anni dopo padre Lino ai carabinieri: "So chi ha ucciso", ma il presunto colpevole non viene incriminato. Dopo 26 anni mamma Marisa non si arrende: "Ho diritto almeno alle ossa di mia figlia, sono in quel: trovatele".