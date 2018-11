Spara e uccide ladro | indagato

Scopre il ladro nella sua ditta - gli Spara e lo uccide : negli ultimi anni aveva subito 38 furti : aveva subito 38 furti negli ultimi anni e per difendere la sua attività negli ultimi tempi dormiva dentro il capannone della sua ditta. Ma stanotte l'ultimo furto è finito in...

Sudafrica - il ladro lo deruba : lui gli Spara con la pistola e lo uccide : La provincia di Limpopo, in Sudafrica , è sconvolta dopo un caso di giustizia privata avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale della città di Polokwane. Le telecamere di sorveglianza del ...

Chicago : prima uccide la ex - poi avrebbe continuato a Sparare nell'ospedale - 4 morti : Tragedia ieri a Chicago, Illinois, Stati Uniti, dove un uomo ha aperto il fuoco in una struttura sanitaria della città, il Mercy Hospital and Medical Center. Stando alle indiscrezioni che arrivano da oltreoceano, pare che il killer abbia aperto il fuoco dopo una lite scoppiata nel parcheggio del nosocomio tra lo stesso e la sua ex fidanzata, Tamara O'Neal, 38 anni. La donna è rimasta uccisa, anche lo stesso aggressore è morto colpito da alcuni ...

Folgaria - Spara con il fucile al figlio della compagna e poi si uccide : Una tragedia familiare si è verificata ieri sera in provincia di Trento, e precisamente a Folgaria, una nota località turistica di 3.200 abitanti. Un uomo, un 60enne, Massimo Toller, ha fatto fuoco nei confronti del figlio della moglie, il 31enne Alessandro Pighetti. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, in particolare dal quotidiano Repubblica, pare che tra i due, poco prima che si verificasse il fatto di cronaca, ci ...

Tragedia a Caserta : finanziere 52enne uccide moglie e cognata - poi si Spara : Terribile Tragedia nel Casertano questo pomeriggio, precisamente a Vairano Patenora, dove un uomo di 52 anni, Marcello De Prata, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di Napoli (al porto secondo altre fonti), ha sparato alcuni colpi di pistola all'indirizzo della moglie, Antonella Laurenza di 45 anni, di professione insegnante e della cognata Rosanna, di 43 anni, uccidendole. Poi ha rivolto l'arma contro ...