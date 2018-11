Space One rappò con Tupac | dopo 22 anni salta fuori la foto | ' Ho vinto | per sempre'

Citrix - un Intelligent workSpace con le persone al centro : ... ricordando l'impostazione completamente channel driven dell'azienda e l'impegno formativo di Citrix nello sviluppo di talenti a partire dallo stesso mondo universitario e delle startup.

Spazio : Fabrizio Sala in missione in Texas per l’evento Nasa “Space Com” : Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala sarà in missione istituzionale a Houston da lunedì 26 novembre a giovedì 29. Obiettivo del viaggio è la visita a ‘Space Com‘, conoscere la realtà della Nasa e valorizzare il ruolo e le potenzialità tecnologiche lombarde nel contesto aerospaziale statunitense. Il vicepresidente avrà modo ...

Piaggio AeroSpace - il fondo di Abu Dhabi chiede l’amministrazione straordinaria. “Azienda in stato di insolvenza” : Più di mille lavoratori hanno passato la giornata in assemblea permanente nello stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, dopo che giovedì il fondo emiratino Mubadala development ha annunciato l’intenzione di chiedere al ministero dell’Economia l’amministrazione straordinaria. Il nuovo governo non ha sbloccato lo stanziamento di 766 milioni per l’acquisto di 20 droni che era stato messo in cantiere prima ...

Piaggio AeroSpace - il cda chiede l'amministrazione straordinaria : Durissime le reazioni del mondo sindacale : «Governo inadeguato, inconsistente e soprattutto incapace di garantire gli impegni che si era preso solo due giorni fa», è il commento di Andrea Pasa, ...

Piaggio AeroSpace chiede l'amministrazione straordinaria : Piaggio Aerospace , una tra le più importanti aziende di produzione aeronautiche italiane, ha deciso di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico la procedura di amministrazione straordinaria , "...

Piaggio AeroSpace in insolvenza : amministrazione straordinaria : Roma, 22 nov., askanews, - Piaggio Aerospace dichiara lo stato d'insolvenza e chiede l'amministrazione straordinaria. Il consiglio di amministrazione, afferma Piaggio Aerospace, 'ha assunto la ...

Piaggio AeroSpace in insolvenza : amministrazione straordinaria : Roma, 22 nov., askanews, - Piaggio Aerospace dichiara lo stato d'insolvenza e chiede l'amministrazione straordinaria. Il consiglio di amministrazione, afferma Piaggio Aerospace, "ha assunto la ...

Flop di House of Cards 6 - l’ultima stagione senza Kevin Spacey : Netflix ipocrita e autolesionista? : C'era da aspettarselo. senza Kevin Spacey, House of Cards 6 su Netflix è un Flop. I risultati parlano chiaro: la metà degli utenti della scorsa stagione ha deciso di non guardare l'atto finale della serie. Nel particolare, il primo degli otto episodi di House of Cards 6, in cui Claire Underwood è il nuovo presidente degli Stati Uniti, è stato visto da due milioni e 900mila spettatori contro i quattro milioni e 400mila della quinta serie. Il ...

La Stazione Spaziale Internazionale compie 20 anni : il contributo di Thales Alenia Space : È il più grande e ambizioso progetto Spaziale concepito dall’uomo, quarant’anni dopo la conquista della Luna: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un avamposto orbitale per la ricerca e la conquista di nuove conoscenze, nuove capacità e nuove opportunità nello Spazio. La Stazione è il frutto di uno sforzo congiunto di Stati Uniti, Russia, Canada, Giappone e delle Agenzie Spaziali di 11 Paesi membri della Comunità Europea. La grande ...

Thales Alenia Space e ONERA - centro di ricerca aerospaziale francese : siglato accordo di cooperazione : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%), principale attore nel mercato satellitare, dell’esplorazione spaziale e delle infrastrutture orbitali, e ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), il centro di ricerca aerospaziale francese, hanno siglato un accordo di cooperazione nel campo delle attività spaziali. Thales Alenia Space e ONERA hanno già collaborato a diversi progetti spaziali innovativi per diversi anni, ...

Xi Jinping : lettera di congratulazione per l'apertura della 12esima China International Aviation and AeroSpace Exhibition : ... svolgendo un ruolo molto attivo per la promozione delle imprese di tecnologia scientifica di aviazione e aerospazio del mondo. Xi Jinping ha espresso la fiducia che l'attuale China International ...

Cast e personaggi di House of Cards 6 - l’ultima stagione senza Kevin Spacey dal 2 novembre su Sky Box Sets : Cast e personaggi di House of Cards 6 debuttano oggi, 2 novembre, su Netflix negli Stati Uniti e sullo Sky Box Set in Italia. La sesta e ultima stagione è anche la prima senza Kevin Spacey, licenziato in tronco lo scorso anno, dopo lo scandalo sessuale che l'ha coinvolto. Composta da otto episodi totali, House of Cards 6 riparte da Claire e dalla morte di suo marito Frank Underwood. Un addio off-screen per il protagonista della serie e per ...

Torna House of Cards : l'ultima stagione 'orfana' di Spacey : Erano tempi non sospetti: nessuno poteva immaginare che la sua 'scalata politica' all'interno della serie tv sarebbe stata obbligata. Da cosa? Dalla bufera che ha travolto il coprotagonista e collega ...

Piaggio AeroSpace rischia la messa in liquidazione : Piaggio Aerospace rischia la messa in liquidazione . La stasi della commessa da 766 milioni, per la consegna all'Aeronautica Militare Italiana di 20 velivoli P.2 HH a pilotaggio remoto e delle ...