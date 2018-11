Spaccio | sgominata una centrale di rifornimento friulana

Spaccio di droga in Campania : sgominata banda di narcotrafficanti : Nella mattinata di ieri, giovedì 22 novembre, i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di Giugliano, in Campania (Città metropolitana di Napoli), nell'ambito di una vasta operazione anti-droga coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, hanno eseguito un blitz, dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di sei soggetti: di questi, due sono finiti in carcere, altri agli arresti ...