Simona Ventura vs Barbara D' Urso? ' Più mi attaccate | più mi carico' | lo sfogo sui social

Simona Ventura - sfogo su Instagram : “Più mi fate male - più mi carico” : Simona Ventura si sfoga su Instagram: “Più mi attaccate, più divento forte. Più mi fate male, più mi carico…” Simona Ventura, reduce da una brillante conduzione di Temptation Island Vip (premiata anche da ottimi ascolti), nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un post che odora di rivalsa: uno sfogo ‘positivo’, un’iniezione di carica reattiva. […] L'articolo Simona Ventura, sfogo su Instagram: ...

Barbara d’Urso taglia Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip : lei "risponde" via social : La conduttrice del reality ha condiviso su Instagram il pensiero di chi ha fatto notare l'assenza dai video mandati in onda...

Barbara d'Urso a Domenica Live 'taglia' Simona Ventura : Per comprendere certe dinamiche da dietro le quinte televisive, talvolta è decisivo notare non tanto ciò che in onda c'è, ma quello che non c'è. È il caso di Barbara d'Urso che ieri a Domenica Live, per pura coincidenza - la stessa che per mesi non le ha permesso di lanciare Avanti un altro alla fine del suo Pomeriggio Cinque, mica per fare un dispetto a Bonolis, con il quale i rapporti fino a qualche tempo fa sembravano tesi - ha ...

Simona Ventura - ignorata da Barbara d’Urso - replica sui social : Simona Ventura mette like a un tweet contro Barbara d’Urso L’intervista di Barbara d’Urso a Patrick Baldassari avvenuta in diretta a Domenica Live sembrerebbe non essere stata apprezzata da Simona Ventura, la quale sui social ha replicato in un modo che non lascerebbe nessun dubbio sulla sua presa di pozione. Durante la chiacchierata tra la conduttrice napoletana e l’ex fidanzato di Valeria Marini, Barbara non ha mai ...

