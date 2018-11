Sicurezza | ok aula Camera con 396 sì | dl Salvini è legge

Decreto Sicurezza è ora legge. Il PD protesta in aula : Decreto Sicurezza diventa legge con 396 sì e 99 no L’aula della Camera approva in via definitiva il Decreto Sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri, oggi il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Il testo è ora legge. “Sono felice, è una giornata memorabile”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti a Montecitorio. E a chi gli chiede se sia soddisfatto del voto di ...

Dl Sicurezza - protesta Pd in Aula : deputati indossano maschere bianche. Rampelli li richiama : “Non siamo a teatro” : protesta del Pd in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sul decreto Sicurezza. Al termine dell’intervento del capogruppo del Graziano Delrio che ha accusato il governo di creare degli ‘invisibili’, ovvero immigrati che usciranno da ogni sistema di controllo e legalità, i deputati hanno indossato delle maschere bianche anonime. Il presidente di turno, Fabio Rampelli ha chiesto ai parlamentari di consegnare le ...

Dl Sicurezza - in serata il via libera dell'aula della Camera : Roma, 28 nov., askanews, - E' ripreso in aula alla Camera l'esame per la conversione in legge su cui ieri il Governo ha incassato il voto di fiducia. Il via libera di Montecitorio alla nuova 'legge ...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia : voto finale atteso in Aula : Il Governo incassa la fiducia alla Camera sul Decreto sicurezza e immigrazione, che sembra ormai diventato famoso più come Decreto immigrazione, vista la portata delle misure. Ha ottenuto nella serata di ieri 336 voti a favore e 249 contrari. L’Assemblea passa ora all’esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu, e poi il voto finale sul provvedimento. I grandi temi protagonisti del ...

Dl Sicurezza - testo blindato con la fiducia alla Camera : trionfa Salvini - il Pd impazzisce in aula : Il dl Sicurezza blindato anche alla Camera: dopo il sì al Senato dello scorso 7 novembre , il governo chiede la fiducia anche a Montecitorio. Il testo su cui Matteo Salvini ha giocato gran parte del ...

Dl Sicurezza - la Lega lo discute da sola : aula deserta. Magi (+Europa) : “Scambio con Anticorruzione - imbarazzo M5s”. Vuoti anche i banchi Pd : In un’aula semideserta, con l’eccezione della presenza in massa dei deputati leghisti per il provvedimento simbolo di Salvini, è iniziata la discussione sul decreto Sicurezza. Ad attaccare è stato il deputato di +Europa, Riccardo Magi, che si è rivolto ai 5 Stelle: “Avete svenduto le vostre convinzioni più profonde sul tema dell’immigrazione per uno scambio con l’approvazione del provvedimento sull’Anticorruzione”. E ancora: “I due ...

Dl Sicurezza - lunedì in Aula Camera : 20.40 La commissione Affari Costituzionali della Camera ha terminato i lavori sul decreto Sicurezza votando il mandato in Aula al relatore, Giuseppe Brescia del Movimento 5 stelle. Nessuna modifica è stata approvata. Il testo arriverà quindi in Aula lunedì mattina senza alcun cambiamento rispetto a quello approvato al Senato.

Dl Sicurezza - M5S ritira tutti gli emendamenti. Testo in Aula lunedì | : La Commissione vota il mandato in Aula al relatore: resta il Testo approvato al Senato. In giornata i "ribelli" pentastellati hanno fatto un passo indietro sulle modifiche presentate. Anche i dem ...

Dl Sicurezza - dissidenti M5s segnalati ai probiviri dopo uscita dall’Aula : ‘Espulsione sarebbe masochistica per il Movimento’ : “La segnalazione ai probiviri? Trovo tutto singolare, un’espulsione sarebbe masochistica per il M5s“. Così il senatore Gregorio De Falco, dopo che con una nota del capogruppo pentastellato Stefano Patuanelli è stata resa nota l’apertura dell’istruttoria nei confronti dello stesso De Falco e dei colleghi Fattori, Nugnes, Mantero e La Mura (gli ultimi due assenti al momento del voto, mentre i primi – come ...

Senato - il decreto Sicurezza ottiene la fiducia Cinque pentastellati abbandonano l'Aula : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa alla Camera. Il vicepremier leghista esulta per il risultato con un tweet: "decretoSalvini, giornata storica!"

Dl Sicurezza - M5S avvia un’istruttoria sui senatori dissidenti che sono usciti dall’Aula : Dopo il voto in Aula il M5S avvia un'istruttoria sui senatori dissidenti, cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura. Per il capogruppo Stefano Patuanelli "si tratta di un comportamento particolarmente grave visto che si trattava di un voto di fiducia al Governo". .Continua a leggere

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

Decreto Sicurezza - Fattori (M5s) : “Su voto fiducia uscirò dall’Aula - governo rispetti i programmi” : Durante il voto di fiducia posto sul Decreto sicurezza, la senatrice 'dissidente' del M5s, Elena Fattori, lascerà l'Aula: ad annunciarlo è lei stessa in un'intervista a Fanpage.it, sottolineando che un caso del genere "non si deve più verificare, non è una esperienza che va replicata". "Il governo - accusa - dovrebbe rispettare i programmi, sicuramente c’è un Decreto che segna un cambio di modalità non condivisibile".Continua a leggere

Dl Sicurezza - Nugnes - M5S - : 'Se si vota la fiducia esco dall'aula' : 'Senza la fiducia avrei votato contro il provvedimento, che credo finirà per produrre più irregolari. Ma siccome mi aspetto che questo governo farà in futuro cose buone, nel momento della fiducia ...