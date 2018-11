ilfattoquotidiano

: #Shoah Le ferrovie olandesi hanno deciso che indennizzeranno, per la prima volta, i parenti degli ebrei deportati n… - Agenzia_Ansa : #Shoah Le ferrovie olandesi hanno deciso che indennizzeranno, per la prima volta, i parenti degli ebrei deportati n… - AvvDevil : RT @OGiannino: Ovviamente il punto non è l'indennizzo monetario, ma il principio NON DIMENTICARE A PAROLE E NEI FATTI responsabilità di ch… - TutteLeNotizie : Shoah, le ferrovie olandesi risarciscono i parenti degli ebrei deportati: anche Anna Frank… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Leper la prima volta risarciranno ivittime dell’olocausto. L’annuncio è stato dato dalla Nederlandse Spoorwegen, la compagnia nazionale, ed è arrivato solo dopo una lunga battaglia. A lottare per questo diritto Salo Muller, figlio di due, che nel 2017 ha iniziato a chiedere un indennizzo alla Ns. Sui treni della compagnia, infatti, i genitori di Muller nel 1941 furono trasportati da Amsterdam al campo di transito di Westerbork, nel nord dell’Olanda. Dopo nove settimane, la coppia fu trasferita nel campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia, dove venne uccisa nelle camere a gas.Diverse volte negli anni la compagnia si è scusata per quanto accaduto, rifiutandosi però di pagare risarcimenti individuali alle famiglie delle vittime. “Abbiamo deciso di non scontrarci legalmente – ha dichiarato Roger Van ...