Sfera Ebbasta ritorna a sorpresa con una riedizione dell’album multiplatino “Rockstar”

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Esce Venerdì 7 Dicembre “Rockstar – Popstar Edition”, nuova versionedisponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record. Una specialissimache arriva proprio nel giorno del compleanno della neonata “Popstar” per celebrare un 2018 ricco di grandi riconoscimenti e soddisfazioni. Il cofanetto, già disponibile in preorder al seguente link http://island.lnk.to/popstar, sarà anticipato dall’uscita di “Happy Birthday”, nuovo singolo che da Venerdì 30 Novembre sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica.Rockstar – Popstar edition” si compone di due cd:e “Popstar”.Il primo Cdcontiene tutte le 11 tracce dell’omonimo album uscito ad inizio anno e include per la prima volta in fisico quattro ineccepibili versioni remix con alcuni dei migliori ...