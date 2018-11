Sette buone abitudini per curare la labirintite

Sette buone abitudini per prevenire l'osteoporosi : l'osteoporosi, è una malattia delle ossa che colpisce gli anziani, in particolare le donne che, rispetto agli uomini, hanno un tasso di contenuto minerale osseo più basso. A causa della carenza di calcio, le ossa diventano più fragili e porose e sono più soggette a fratture. Grazie ad alcuni consigli provenienti da varie fonti mediche, come la Fondazione Veronesi, è possibile prevenire o far rallentare questa malattia.