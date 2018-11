Serie di allarmi bomba | evacuate 4000 persone a Mosca

Mosca - Serie di allarmi bomba nei centri commerciali : 4mila persone evacuate : Gli allarmi bomba sono stati segnalati per dieci centri commerciali di Mosca : Kapitoly, Yevropeisky, Gorod, Megapolis, Tsvetnoi, Gorbushkin Dvor, Zvyozdochka e Atrium. evacuate migliaia di persone , artificieri al lavoro.Continua a leggere

Mosca - Serie di allarmi bomba in 10 centri commerciali : evacuate oltre 4mila persone : Torna in Russia il “terrorismo telefonico”. Più di 4mila persone sono state infatti evacuate da dieci centri commerciali a Mosca in seguito a minacce di bombe anonime. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax. “Ci sono state chiamate anonime riguarda a bombe piazzate nei centri commerciali di Kapitoly, Yevropeisky, Gorod, Megapolis, Tsvetnoi, Gorbushkin Dvor, Zvyozdochka e Atrium“, ha detto la fonte, senza nominare ...