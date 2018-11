Serie C | ricorso Virtus Entella | manca un' espulsione al Cuneo Si ripete la gara?

Serie D - l’incredibile ricorso dell’Este : ecco perchè chiede la vittoria a tavolino : Episodio incredibile e che riguarda il campionato di Serie D, l’Este prepara un ricorso veramente ‘singolare’ dopo la sconftta per 4-1 contro il Virtus Don Bosco. “I pali e la traversa devono essere di colore bianco” si legge sul regolamento, ma sul nuovo campo sintetico della Virtus Bolzano si è deciso di violarlo, pali e traverse erano infatti di colore… grigio. Già durante il riscaldamento i dirigenti avevano ...

Serie B - il Tar respinge il ricorso della Virtus Entella : il campionato resta a 19 squadre : Virtus Entella, il ricorso del club è stato respinto dal Tar del Lazio, il campionato di Serie B resterà dunque a 19 squadre Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con cui la Virtus Entella chiedeva la riammissione nel campionato di Serie B. Il club di Chiavari resta quindi in Serie C, mentre al momento è confermato il format a 19 squadre per il campionato cadetto. Sulla questione deve ancora esprimersi il Consiglio di Stato, che ha ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione della Lega B sul ricorso della Ternana! : Ripescaggi Serie B – Nuova tappa della querelle relativa al campionato di Serie B. La Ternana chiede al Consiglio di Stato di rivedere il decreto col quale è stata sospesa l’istanza del Tar e mantenuto a 19 il format della B. La Lega B ha fiducia nel fatto che la richiesta venga rigettata perché il Consiglio di Stato, dovendo scegliere tra il legittimo affidamento di chi aveva presentato domanda di Ripescaggio (3 squadre) e il ...

Serie B - Consiglio di Stato accoglie ricorso della Lega : campionato “torna” a 19 club : La farsa del campionato di Serie B si arricchisce di un nuovo ribaltone: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Lega e quindi sospeso in via cautelare il pronunciamento del Tar del Lazio. In pratica, il tribunale amministrativo di primo grado solo tre giorni fa aveva congelato tutti i provvedimenti presi dal commissario Roberto Fabbricini, compreso il format a 19 squadre e il blocco ai ripescaggi. E mentre in Figc già si ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : per il Consiglio di Stato deve essere a 19 squadre. Accolto il ricorso della Lega : Neverending story: si arricchisce di un nuovo capitolo il romanzo che accompagna questa stagione della Cadetteria del Calcio nostrano. Il Consiglio di Stato, come riporta gazzetta.it, ha Accolto il ricorso della Lega, ha sospeso la decisione del TAR del Lazio ed ha fissato una nuova discussione il 15 novembre. Con questa decisione tornano ad essere effettivi tutte le azioni compiute prima della sospensione imposta dal tribunale amministrativo ...

Serie A Chievo - resta il -3 : ricorso respinto : VERONA - resta tutto invariato: respinti tutti i ricorsi nel caso- Chievo sulle plusvalenze con il Cesena. Lo ha deciso la Corte federale d'appello che ha confermato i 3 punti in classifica al club ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Posillipo 0-5. Il Giudice Sportivo dà partita persa ai liguri - che annunciano ricorso : Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla fine è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo: Pro Recco-Posillipo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto, non disputata sabato scorso per indisponibilità della piscina di Sori, è stata data vinta a tavolino per 0-5 alla formazione campana. Versioni contrastanti circa le tempistiche degli eventi erano emerse fin da subito nei comunicati rilasciati ...

Serie B - Pescara : il Tribunale rigetta il ricorso del socio di minoranza Cimmav : Il Tribunale delle Imprese dell’Aquila ha rigettato il ricorso di Cimmav nei confronti della società Delfino Pescara 1936, relativo a presunte irregolarità di bilancio. Si chiude così la battaglia legale tra il presidente dei biancazzurri Daniele Sebastiani e il socio di minoranza – facente capo al gruppo Cimmav che detiene il 27% delle quote azionarie – il quale chiedeva la rimozione degli attuali amministratori della ...

Serie B a 19 squadre - ripescaggi : Tar accoglie ricorso Ternana/ Ultime notizie - caos per Novara e Pro Vercelli : Serie B nel caos: a 19 o a 22? Tar accoglie ricorso della Ternana, caos anche per le posizioni da riesaminare di Novara e Pro Vercelli. Nuova pioggia di ricorsi?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)