Serie A Parma | Scozzarella | «Questa categoria è uno stimolo»

Serie A Parma - i gialloblu sognano l'Europa : I ducali, guardando la classifica dopo la giornata di Serie A [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sul Parma Classifica Serie A

Chiamatelo miracolo Parma - dalla Serie D all’Europa in tre anni : è un’impresa firmata D’Aversa : Chiamatelo miracolo Parma. Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Il Parma è stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Concesso poco al Sassuolo» : Parma-SASSUOLO 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Tutto sul Parma Serie A Parma Sassuolo D'Aversa Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Serie A – Il Parma non si ferma più! Gervinho e Bruno Alves stendono il Sassuolo : i giallo-blu sentono profumo d’Europa : Grazie alle reti di Gervinho e Bruno Alves, il Parma batte il Sassuolo e sale al sesto posto: i giallo-blu sentono profumo d’Europa Il Parma stende il Sassuolo e respira aria d’Europa. Al Tardini i gialloblù si impongono per 2-1 con i gol nel primo tempo di Gervinho e Bruno Alves. Gli ospiti accorciano le distanze prima dell’intervallo con un rigore trasformato da Babacar, ma non basta per evitare la sconfitta. In ...

Serie A : Parma - che colpo! Sassuolo ko - sorpassata la Roma : TORINO - Dopo un piccolo periodo di appannamento, coinciso con le sconfitte con Lazio ed Atalanta e con lo 0-0 interno col Frosinone , il Parma riprende la propria marcia ed infila la seconda vittoria ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : al Parma il derby - via alle altre partite! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite in programma oggi per la 13giornata , domenica 25 novembre, .

Serie A : Parma - che colpo! Sassuolo ko - sorpassata la Roma : Roma - Dopo un piccolo periodo di appannamento, coinciso con le sconfitte con Lazio ed Atalanta e con lo 0-0 interno col Frosinone , il Parma riprende la propria marcia ed infila la seconda vittoria ...

Serie A - Parma-Sassuolo 2-1. D'Aversa sorpassa De Zerbi : LA CRONACA - Già al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Gervinho, che prima con un colpo al volo d'esterno impegna Consigli e poi ribadisce nella porta scoperta. Dopo un tiro dalla distanza ...

Serie A : il Parma batte 2-1 il Sassuolo e lo scavalca : Babacar, S, Ammoniti: Inglese, Bruno Alves, Bastoni, P,, Duncan, Marlon, Consigli, S, LA CRONACA DEL MATCH

Diretta Parma Sassuolo/ Risultato live 2-1 - streaming video Dazn : Babacar prova a ricucire su rigore - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Parma Sassuolo, streaming video Dazn: nel derby emiliano del Tardini i neroverdi continuano a sognare una qualificazione in Europa.

Serie A - il derby emiliano va al Parma : il Sassuolo cade sotto i colpi di Gervinho [GALLERY] : 1/23 Francesca Soli/LaPresse ...

Serie A - 13° turno : Parma-Sassuolo 2-1 : 14.25 Derby della via Emilia (uno dei tanti in A) al Parma, che nel lunch match del Tardini batte 2-1 il Sassuolo e si regala una classifica da...Europa League. Ducali avanti dopo 6':Consigli respinge il primo tentativo di Gervinho,la sfera resta lì e l'ivoriano ribadisce in rete Raddoppio 'flipper' al 25' (da angolo): Consigli salva su Inglese, autotraversa Magnani,tap-in vincente di Bruno Alves. Che al 36' causa però il rigore (Valeri al ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : in campo al Tardini per Parma-Sassuolo - IlSussidiario.net : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite in programma oggi per la 13giornata , domenica 25 novembre, .

Serie A - le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo : sorprese nei due schieramenti : Le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo – La gara del “Tardini” tra Parma e Sassuolo apre la domenica della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Diverse sorprese nei due schieramenti: D’Aversa conferma Gagliolo sulla sinistra con Bastoni in mezzo, mentre lascia fuori Stulac per posizionare in regia Scozzarella; De Zerbi, invece, lascia fuori Lirola, Sensi e Di Francesco optando per Magnani, ...