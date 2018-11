Sequestro beni a presidente Sampdoria Massimo Ferrero

Eseguito Sequestro di beni a Massimo Ferrero presidente della Samp : L’ANSA riporta la notizia che la Guardia di Finanza ha Eseguito un decreto di sequestro nei confronti Massimo Ferrero, presidente

Sampdoria nei guai : Sequestro dei beni al presidente Ferrero da parte della GdF - tutti i dettagli : Massimo Ferrero e la Sampdoria calcio sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dopo il sequestro preventivo di beni da parte della della Guardia di finanza Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti ...

Mafia - Sequestro record : un miliardo e mezzo di beni confiscati agli eredi di Carmelo Patti - ex Valtur - : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla Mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di ...

Mafia - Sequestro beni per 21 mln a imprenditori vicini a Messina Denaro-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

GdF Catanzaro : legami tra 'ndrangheta e amministratori pubblici - 24 arresti e Sequestro beni : Sono ventiquattro le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, dodici condotte in carcere e le altre ai domiciliari, oltre al sequestro di beni per un valore 10 milioni di euro, in ...

'Ndrangheta - Sequestro beni per 212 Mln : 9.08 'Ndrangheta, sequestro beni per 212Mln Il Comando provinciale della GdF di Reggio Calabria e il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata stanno eseguendo due provvedimenti di sequestro nei confronti di due imprenditori edili ritenuti contigui alle cosche della 'Ndrangheta reggina. Nel mirino dei militari un ingente patrimonio, costituito da imprese commerciali, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ...

Siracusa - 6 arresti e Sequestro beni per oltre un milione di euro : Operazione Port Utility della Guardia di Finanza a Siracusa. Illeciti di spesa pubblica.6 misure cautelari e sequestri per oltre 1 milione di euro

Mazara del Vallo - imposte evase per 2 - 8 milioni di euro : Sequestro beni : Operazione Guardia Finanza, imposte evase per 2,8 milioni di euro: sequestrati tutti i beni ad imprenditore mazarese operante nel settore della pesca.