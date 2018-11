“Sembra un simbolo fallico e anche una pinza ostetrica” | ecco tutte le critiche dei

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Il nuovo grattacielo potrebbe interferire con i sistemi di controllo radar del traffico aereo. Ancora non sono nemmeno iniziati i lavori per la costruzione di The Tulip, il grattacielo a forma di tulipano che dovrebbe cambiare il volto di Londra, che già un gruppo di esperti tecnici dell’aeroporto della Città di Londra (London City) sferrano l’ultima della tantegià avanzate per il controverso grattacielo progettato da Norma Foster, la London’s Tulip Tower. Lo riferisce il Guardian, sottolineando che il parere degli esperti dell’aeroporto cittadino solleva un’obiezione seria e concreta alla realizzazione del palazzo, che potrebbe causare addirittura il blocco della costruzione se il permesso non venisse rilasciato dalle autorità competenti.I problemi, secondo gli esperti, saranno dovuti in particolare alle grandi sfere di vetro disposte sulla ...