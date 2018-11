Sega Mega Drive Classics Switch - recensione

L'ex presidente di Sega : il Mega Drive "è stato creato per battere Nintendo" : Per un breve momento negli anni '90, SEGA era il re del mondo dei giochi. Alla fine, però,la cattiva gestione della compagnia sarebbe arrivata a perseguitarla, debilitandola per sempre e conducendola fuori dalla "corsa all'hardware". Ma per un po', SEGA ha battuto Nintendo.E questo è stato in definitiva il punto cruciale della leggendaria console Mega Drive / Genesis a 16 bit. Ecco perché è stata creata: con la volontà di battere la Nintendo. ...

Sega Mega Drive Classics per Nintendo Switch è in arrivo a dicembre : SEGA Europe Ltd. annuncia che l'iconica collection retro, SEGA Mega Drive Classics, sarà disponibile in edizione fisica e digitale per Nintendo Switch, giovedì 6 dicembre 2018. Per festeggiare l'annuncio, SEGA ha pubblicato un nuovissimo trailer, visibile qui sotto: È già possibile effettuare il pre-order della versione fisica di SEGA Mega Drive Classics presso retailer selezionati. Con l'arrivo di questi grandi classici su Switch, i fan ...