SCUOLA Ecco perché i docenti italiani non avranno mai stipendi europei

Reclutamento SCUOLA - notizie 22/11 : Uil - ‘occorre fase transitoria’ - ecco come : Che novità ci sono per il Reclutamento nella scuola? Le commissioni Cultura e Bilancio stanno definendo gli emendamenti alla legge di Bilancio, ma ancora manca quello che rende operativo il Reclutamento proposto da Marco Bussetti (incluso quello per il sostegno), ministro dell’Istruzione. Sulla questione è intervenuto Pino Turi, segretario Uil scuola. Ha esordito chiarendo che “il presupposto da cui partire per ogni ragionamento ...

SCUOLA - dirigenti scolastici e sospensione docenti : ecco la nuova sentenza della Corte d’Appello di Bologna : Il dirigente scolastico non può sospendere il docente: lo ha ribadito una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, in merito ad una sospensione inflitta ingiustamente da un preside ad una docente. La sanzione di sospensione di 10 giorni, pertanto, non è applicabile. Ne ha parlato il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ sul numero odierno di martedì 20 novembre, sottolineando come il Ministero dell’Istruzione sia ...

SCUOLA - arriva il nuovo regolamento : ecco come si spendono i contributi dei genitori : Trasparenza e semplificazione: sono i principi del documento contabile in vigore da gennaio che permetterà di conoscere la destinazione delle somme versate per le attività aggiuntive. Gli stessi criteri anche per crowdfunding ed erogazioni liberali. E in futuro bilanci sul web

SCUOLA - prof colpita con una sedia ultime notizie : ecco i provvedimenti : Ritorniamo a parlare dell’episodio di cronaca che coinvolse una professoressa dell’Istituto ‘Floriani’ di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza: come ricorderete, la docente venne colpita con una sedia il 30 ottobre scorso, durante una lezione. professoressa colpita con una sedia a Vimercate: sono arrivati i provvedimenti La prof di storia finì al Pronto Soccorso: ‘La spalla guarirà presto – dichiarò ...

Amici 2018 - riapre la SCUOLA su Canale 5 : ecco quando : Tutto pronto per la nuovissima edizione di Amici 2018 di Maria De Filippi, la scuola più famosa e seguita d’Italia riapre i battenti con tantissime novità Si riaprono le porte della scuola più famosa ed ambita d’Italia. Naturalmente parliamo di Amici 2018, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi. ecco tutte le anticipazioni. Amici 2018: inizio nuova stagione Al via da sabato 17 novembre alle ore 14.10 circa su Canale ...

SCUOLA - Legge di Bilancio 2019 : ecco tutte le priorità - infanzia e Sud col circoletto rosso : I parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega delle Commissioni di Camera e Senato si sono riuniti per stabilire le priorità del comparto Scuola da inserire nella Legge di Bilancio 2019. E’ evidente e risaputo che le risorse sono quelle che sono e che, di conseguenza, bisognerà agire in maniera oculata, tenendo presente che le esigenze sono tante. Come sottolineato da un articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano economico ...

Concorso SCUOLA infanzia e primaria : ecco come si conteggiano i 2 anni di servizio : La pubblicazione del bando di Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria ha dato ufficialmente il via alla selezione che vuole essere la risposta del Governo alla sentenza della Consiglio di Stato che ha estromesso i diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento. Potranno partecipare, infatti, come ormai saprete, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 e i laureati in Scienze ...

SCUOLA - Legge di Bilancio 2019 : in arrivo raffica di emendamenti - ecco quali : La Legge di Bilancio 2019 è in dirittura d’arrivo. Il testo è approdato in Parlamento e nei prossimi giorni si passerà alla presentazione degli emendamenti: la manovra finanziaria, in ogni caso, dovrà essere approvata entro fine anno. Anche per quanto riguarda l’argomento Scuola, come per altre questioni, è prevista una raffica di emendamenti, soprattutto dalle forze politiche dell’opposizione. Anche il sindacato Anief, come ...

SCUOLA - docente da record : ecco perché è stata nominata Cavaliere della Repubblica : Un vero e proprio record: ben 41 anni di insegnamento alla Scuola media senza nemmeno un’assenza per malattia. Per la sua dedizione al lavoro, Maria Filippis, è stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: la cerimonia si è svolta lo scorso 4 novembre. Come sottolineato dal quotidiano ‘Repubblica’ di oggi, giovedì 8 novembre, l’insegnante di matematica è andata in pensione. Maria Filippis, ...

Il mestiere dell’insegnante : ecco da dove ripartire per una SCUOLA che sia davvero “buona” : La scuola italiana ha subito notevoli cambiamenti da dieci anni a questa parte ed è divenuta, al contempo, un contenitore complesso di diversità e ed esigenze differenti: stare al passo non è sempre facile. Sono cambiati gli insegnamenti, sono cambiate le materie da insegnare, e cambia il rapporto della scuola col mondo del lavoro: ma gli insegnanti, dove sono? Qual è il loro ruolo nella scuola di oggi?Continua a leggere

Pianeta SCUOLA - il ministro Bussetti parla a Leggo : «Per il sostegno ecco 40mila nuovi docenti» : Quarantamila docenti specializzati sul sostegno, mille contratti per ricercatori, un dialogo aperto con gli studenti che protestano e un secco no sia alle occupazioni sia alle chat tra docenti e...

SCUOLA - concorsi docenti ultime notizie : ecco i nuovi requisiti per l’accesso : La riforma reclutamento docenti, secondo quanto previsto dall’articolo 58 della Legge di Bilancio 2019, opererà il superamento del percorso FIT istituito dalla Buona Scuola. Cambiano i concorsi, che avranno cadenza biennale e saranno regionali: i vincitori verranno assunti sui posti banditi, di conseguenza non si procederà più allo scorrimento della graduatoria per individuare gli idonei. Vediamo in dettaglio quali saranno i requisiti che ...

SCUOLA - stipendi docenti e Ata : ecco gli ultimi dati dell’Aran sulla Pubblica Amministrazione : Gli ultimi dati resi noti dall’Aran sugli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno evidenziato un risultato drammatico per quanto concerne il personale scolastico: i compensi di docenti e personale Ata sono i più bassi in assoluto tra il pubblico impiego e addirittura sono ancora più bassi rispetto a qualche anno fa. docenti e personale Ata, stipendi più bassi in assoluto in tutta la Pubblica Amministrazione Infatti, ...