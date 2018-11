Scuola - a Trieste si torna all'antico Obbligatori crocefisso e grembiuli : Ritorno all'antico nelle scuole di Trieste . D'ora in poi il crocefisso sarà esposto in tutti gli spazi didattici e gli alunni dovranno indossare i grembiuli ni. Tetto del 30% alle iscrizioni dei bambini stranieri Segui su affaritaliani.it

Scuola : ok tetto 30% stranieri a Trieste : ANSA, - Trieste, 27 NOV - Via libera dal Consiglio comunale di Trieste al nuovo Regolamento per le scuole dell'infanzia, che, tra le altre cose, fissa un tetto del 30% per la presenza di alunni di ...