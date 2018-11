Scontro sulla Manovra | alla Ue non basta il 2 | 2% Salvini | evitare la multa Di Maio | il

Monti sulla manovra : 'Si prevede uno Scontro tra il governo e chi sa qualcosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Governo diviso sulla manovra : trattare o andare allo Scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...

Aborto - Scontro a Verona tra “Non una di meno” e Lega : le attiviste distribuiscono caramelle e volantini sulla 194 : Una semplice campagna informativa ha riacceso il dibattito sull’Aborto a Verona, la città dichiaratamente ‘pro vita’ nella quale il 5 ottobre scorso è stata approvata in consiglio una mozione a firma leghista contro l’interruzione di gravidanza. A scatenare le polemiche un’attività del movimento femminista “Non una di meno” che lo scorso sabato, fuori dal liceo Messedaglia e alla stazione ferroviaria, ha ...

Verona - nuovo Scontro sull'aborto : all'uscita di scuola caramelle e volantini sulla 194 : Nella città della mozione pro vita, "Non una di meno" distribuisce pastiglie di zucchero e informazioni sui contraccettivi all'ingresso di un liceo. Insorge la Lega: "Iniziativa da esaltati"

Scontro sulla statale 106 nel Catanzarese - due feriti : Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 nel Catanzarese, nel comune di Sellia Marina. Due le auto coinvolte, una Nissan Micra ed una Lancia Y. Ferite le due persone alla guida dei ...

Scontro tra 3 auto sulla Fondovalle Tanaro : 5 feriti - uno incastrato tra le lamiere - : Incidente stradale tra tre auto nella serata di sabato 17 novembre, sulla "Fondovalle Tanaro" Sp 12 nei pressi della rotonda di Lequio Tanaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari ...

Soldi ai partiti - nuovo Scontro tra M5s e Lega sulla soglia che obbliga a pubblicare il nome dei donatori : Si apre un nuovo fronte di scontro nella maggioranza giallo-verde, pomo della discordia è un articolo del ddl anticorruzione sulle donazioni a partiti e movimenti politici e in particolare sull'...

Incidente sulla Scicli Donnalucata : Scontro auto moto : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Strada provinciale Scicli Donnalucata. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Diversi i feriti.

Manovra - Scontro sulla 'sugar tax' per l Irap. Bussetti 'I soldi usiamoli per l università' : ROMA. Nasce la 'sugar tax' e i ministeri se la contendono. Se ne contendono le potenziali risorse, a oggi non quantificate,. Nelle convulse ore degli ultimi emendamenti alla legge di Bilancio - alle ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Con Jankto mi Scontro - ma sta cambiando. Sulla Roma...' : Barreto è fuori per un po', perdiamo un giocatore importante dal punto di vista dell'economia della squadra. Con Jankto uso il bastone e la carota perché penso sia un giocatore importante ma da lui ...

Trump - clima teso con Macron dopo lo Scontro sulla difesa Ue : È il tema della difesa europea a turbare l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello americano Donald Trump. Erano scattate subito scintille tra i due, col...

Sulla prescrizione è Scontro tra due idee di giustizia : Davigo con i 5 Stelle per la riforma - Cantone contro : Continua a far discutere la proposta di riforma della prescrizione voluta dal ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. L'emendamento al decreto anticorruzione sta creando non pochi problemi alla maggioranza, con i 5 Stelle a favore e la Lega contro, e un ampio dibattito tra i professionisti del diritto. Anche tra i magistrati è scontro tra chi dice che lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio possa favorire una ...

Il duello sulla giustizia sarà lo Scontro finale tra Lega e Cinque Stelle : Entri a Palazzo Madama e sul pianerottolo che porta all'aula del Senato trovi il ministro leghista per gli Affari regionali, Erika Stefani, fuori di sé. "La proposta 5 Stelle di bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio insorge - è una follia, una pura follia. Ad esempio, mi domando: se un amministratore è condannato in primo grado ed è sospeso per la Severino, viene sospeso a vita visto che non c'è un limite temporale per la ...