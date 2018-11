Sconcerti dice la verità, e la verità fa male

ilnapolista

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Parole che bruciano Se avesse cercato facili consensi nei salotti televisivi napoletani, Marioavrebbe urlato ad alta voce che «Il Napoli deve comprare, oltre Cavani, anche Modric». Avrebbe forse tirato in ballo Diego Armando Maradona,ndo che se il più forte calciatore della storia è stato da queste parti vuol dire che Napoli era, è e sarà l’epicentro del calcio mondiale (tralasciando di ricordare quante volte Diego provò ad andar via o che quella squadra avrebbe potuto vincere molto di più in Italia e forse anche in Europa). Invece no. Fa, molto. Le parole di Mariosono come il sale sulla carne viva: bruciano. “Lafa”, cantava Caterina Caselli.«Il Napoli non può comprare Cancelo o Cristiano Ronaldo, e chi lolo fa solo per essere popolare». Una frase tanto semplice quanto distruttrice, perché rompe la dimensione onirica del tifoso ...