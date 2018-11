Sclerosi laterale amiotrofica: meccanismi di sviluppo, cause ed evoluzione

fondazioneserono

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Vincenzo Silani, Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia e del Laboratorio di Neuroscienze dell’Istituto Auxologico di Milano, in un’intervista rilasciata alla Fondazione Cesare Serono, ha fatto il punto delle attuali conoscenze sulla(SLA), ed in particolare aidiedNell’intervista si spiegano iche determinano lodellae, in particolare, i danni che la malattia provoca alle strutture denominate motoneuroni, che servono a trasmettere gli stimoli che guidano il funzionamento dei muscoli. Le alterazioni che lainduce nei motoneuroni fanno sì che si verifichino progressive riduzioni della funzionalità dei muscoli, fino ad arrivare alla paralisi. I primi sintomi dovuti alla degenerazione dei motoneuroni possono interessare un ...