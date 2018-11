Sci : prove discesa Lake Louise a Weidle : ANSA, - Lake Louise , CANADA, , 28 NOV - La tedesca Kira Weidle in 1.49.26 e' stata la più' veloce nell'odierna prova in vista delle due discesa di cdm in programma venerdì' e sabato a Lake Louise e ...

Sci alpino - prime prove cronometrate a Beaver Creek : Peter Fill e gli altri azzurri in pista dalle 19 : Prima prova cronometrata maschile a Beaver Creek, si parte alle 19. Apre Fill con il numero 4. Dieci i podi italiani sulla Birds of Prey Parte il lungo fine settimana di Coppa del mondo maschile sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, dove si disputano una discesa venerdì 30 novembre, seguita sabato 1 dicembre da un supergigante e domenica 2 dicembre da un gigante. La giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 novembre sono dedicate invece ...

Prove tecniche di sfaScio : Nel Pd c'è l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che invoca una grande coalizione. Ma tra chi? Forza Italia e Pd insieme raggruppano 215 deputati e 113 senatori, lontanissimi dalla ...

Gualdo Tadino : ricevuti dal Sindaco PreSciutti in sala Consiliare 24 studenti provenienti da Spagna e Svezia : Il progetto intende, infatti, stimolare la comprensione del valore della conoscenza e della scienza come "luogo di dialogo" fra popoli e culture differenti, mostrando ai giovani come il superamento ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Alonso Lopez è il più veloce sul bagnato - ma Bezzecchi e Di Giannantonio sono in Scia : Dopo una pausa concessa dal meteo in concomitanza con la FP1 della MotoGP, la seconda sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della Moto3 ha dovuto nuovamente far fronte alla pioggia, che si è ripresentata copiosa sul tracciato spagnolo. I piloti hanno scelto di girare, viste le previsioni che parlano di ombrelli aperti anche nel prosieguo del fine settimana, ma sono incappati in numerose cadute tutte, per fortuna, senza conseguenze. Il ...

Afef e Marco Tronchetti Provera si sono laSciati : Dopo quasi 18 anni di matrimonio, è naufragata la storia d'amore tra Afef Jnifen e Marco Tronchetti Provera, sposi nel 2001 a Portofino.La richiesta di separazione consensuale è stata depositata nel Tribunale di Milano nei giorni scorsi. Tutto tace sull'accordo extragiudiziale, che ha ovviamente definito le ricche condizioni economiche della rottura.prosegui la letturaAfef e Marco Tronchetti Provera si sono lasciati pubblicato su ...

Fiumicino - nuovo corner di ADR e AmbaSciata cinese per i viaggiatori provenienti dalla Cina : Un viaggio di pace e serenità, questo l'augurio di Aeroporti di Roma , ADR , ai turisti cinesi che scelgono di visitare l'Italia. E' stato presentato oggi, 26 ottobre 2018, all'Aeroporto Leonardo Da ...

Prove Scientifiche che Jamal Khasoggi si è suicidato? È satira (o meglio - clickbaiting) : (Foto: Mohammed Al-Shaikh/Getty Images) Circola appena da un paio di giorni, ma ha già fatto in tempo a diventare virale (almeno oltreoceano), la storia del gruppo di scienziati forensi sauditi che sarebbe riuscito a dimostrare “scientificamente” come lo scrittore e giornalista Jamal Khashoggi si sarebbe tolto la vita. Anticipiamo subito che si tratta di una notizia completamente – e palesemente – infondata, tanto che al momento il ...

Processo Cucchi - il pm : “Storia piena di bugie. Ordini dall’alto e prove indirizzate in modo Scientifico verso innocenti” : “Questa storia è costellata di falsi da dopo il pestaggio ed è proseguita in maniera ossessiva subito dopo la morte di Stefano Cucchi“. A rivendicarlo, nel corso della nuova udienza del Processo Cucchi bis alla prima Corte d’Assiste del Tribunale di Roma, è stato il pm Giovanni Musarò. Il Processo vede imputati a vario titolo cinque carabinieri per omicidio preterintenzionale, calunnia e falso. Il sostituto procuratore, nel ...

Processo Cucchi - il pm : “Indirizzate prove in modo Scientifico verso innocenti” : “Questa storia è costellata di falsi, da dopo il pestaggio e proseguita in maniera ossessiva anche dopo la morte di Cucchi. C’è stata un’attività di inquinamento probatorio che ha indirizzato in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio”. Così il pm Giovanni Musarò, in apertura di udienza pmpmdel Processo a carico di 5 carabinieri per la vicenda della morte ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Ferrari in grande spolvero sull’aSciutto. Vettel chiude in vetta davanti a Raikkonen - Hamilton 3° a meno di un decimo di ritardo : La prima sessione del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 disputata sull’asciutto si è chiusa con le due Ferrari in testa alla classifica davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. L’ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche ha visto la riscossa di Sebastian Vettel dopo un venerdì molto complicato dal punto di vista delle prestazioni in pista e macchiato dalla penalizzazione di tre posizioni da scontare sulla ...

Cristiano Ronaldo respinge le accuse di stupro : “Un crimine riprovevole - ho la coScienza pulita” : Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro da parte di Kahtryn Mayorga, una ragazza americana che ha affermato di aver subito violenza da parte del calciatore nel 2009 durante una sua vacanza a Las Vegas. Oggi il tabloid britannico The Sun ha diffuso un video della serata in discoteca durante la quale, a detta della ragazza, CR7 avrebbe fatto violenza. Nel video, realizzato da uno dei presenti col telefonino, sono presenti i due ragazzi mentre ...