Sci : prova discesa Bever C. austriaci ok : ANSA, - BEAVER CREEK , USA, , 28 NOV - Gli austriaci Otmar Striedinger in 1'42"65 e Vincent Kriechmayr sono stati i più veloci nell'odierna prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo a Beaver Creek , Usa, . Terzo tempo per il norvegese Aksel Svindal in 1'43"12 Indietro gli azzurri, con Peter Fill 16/o in 1'44"04, Dominik Paris 29/o in 1'44"49; Christof Innerhofer 30/o in 1'...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Kira Weidle prima nella prova di Lake Louise - Nadia Fanchini 11^ : Kira Weidle fa saltare il banco nella seconda prova della discesa libera di Lake Louise, località canadese che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La tedesca, scesa col pettorale 2, è riuscita a regolare la concorrenza chiudendo con il tempo di 1:49.26: la teutonica è stata impeccabile nella seconda parte del tracciato e così ha chiuso al comando. La 22enne nativa di Stoccarda, che non vanta grandissimi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Striedinger sorprende tutti nella prova di Beaver Creek - italiani attardati : Una grande sorpresa realizza il miglior tempo nella prima prova della discesa libera di Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile. Otmar Striedinger ha stupito tutti chiudendo in 1:42:45: sceso col pettorale numero 36, l’austriaco è riuscito a balzare al comando su una pista a lui particolarmente gradita visto che il 25enne conquistò qui il suo unico podio nel massimo ...

Sci alpino - seconda prova di discesa a Lake Louise : definito l’ordine di partenza : seconda prova di discesa femminile a Lake Louise, in pista alle ore 19.30. Fanchini con il 6, Brignone con il 14 Secondo allenamento sulla pista di Lake Louise per le donne della discesa, impegnate a partire dalle ore 19.30. Cinquantasette le partenti, sei le azzurre con Nadia Fanchini che indossa il pettorale numero 6, seguita da Federica Brignone con il 14, Nicol Delago con il 25, Anna Hofer con il 34, Elena Curtoni con il 35 e Francesca ...

Risultati Serie D diretta live - il Messina prova ad uScire dalla crisi : Risultati Serie D diretta live – Continua il programma valido per il campionato di Serie D, in campo alcune squadre pronte a regalare spettacolo ed emozioni. La partita più interessante è quella che riguarda il Girone I, in campo il Messina, il club siciliano sta attraversando un momento difficilissimo, è in piena crisi e rischia addirittura la retrocessione, di fronte il Castrovillari in una partita che non può essere assolutamente ...

Sci alpino - l’austriaca Scheyer domina la prima prova di discesa femminile a Lake Louise : Nadia Fanchini la migliore delle azzurre : Carte mischiate nella prima prova della discesa femminile di Lake Louise, Nadia Fanchini migliore azzurra al 14° posto Carte mischiate nella prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Lake Louise, cominciata con oltre mezzora di ritardo, che ha favorito molte concorrenti partite con numeri alti. Il miglior riscontro di giornata è stato realizzato dall’austriaca Christine Scheyer in 1’50″61, che ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Christine Scheyer prima nella prova di Lake Louise - Fanchini 14^ : I pettorali altissimi fanno bene nelle prime prove libere della discesa di Lake Louise, località canadese pronta a ospitare nel weekend la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. L‘austriaca Christine Scheyer è scesa col numero 29 e ha timbrato il miglior tempo: 1:50.61 per la 24enne che nel 2017 conquistò il suo unico successo nel circuito ad Altenmarkt-Zauchensee. La nativa di Hohenems è riuscita a precedere la francese Romane ...

Ipotesi greco al classico e fisica allo Scientifico nella seconda prova della Maturità : Le ultime indicazioni del Miur in materia di Esami di stato sta turbando la popolazione studentesca: la riforma potrebbe prevedere l'aggiunta delle due materie più temute dai liceali del classico e scientifico, greco e fisica. E non solo, sembra che anche la conoscenza della Costituzione italiana sia richiesta ai circa cinquemila studenti che affronteranno nuova Maturità il prossimo giugno. Il Miur ha diramato le nuove regole per le prove ...

Sci alpino – Oggi la pria prova della discesa femminile a Lake Louise : sei azzurre in pista : Lake Louise, alle 20.30 la prima prova della discesa femminile: Brignone col 16, attesa per il rientro della Stuhec Sono sei le azzurre impegnate stasera (ore 20.30 italiane) nella prima delle tre prove in programma a Lake Louise, in vista delle due discese consecutive di Coppa del mondo di venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (entrambe alle ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport1). Federica Brignone sarà la prima italiana a ...

Maturità - arriva la seconda prova mista. Al classico possibile test greco-latino. Allo Scientifico matematica-fisica : Mancano sette mesi alla Maturità ma per i giovani del quinto anno il patema inizia oggi, con la pubblicazione dei quadri di riferimento per la predisposizione e lo svolgimento degli scritti della nuova Maturità, che debutterà a giugno con le regole previste dal decreto legislativo 62 del 2017. Dalla composizione della traccia del liceo classico al numero di quesiti che saranno proposti Allo scientifico ad una serie di novità che ha voluto il ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - supergigante maschile : Paris ed Innerhofer ci riprovano a Lake Louise : Innerhofer e Paris ci riprovano a Lake Louise: il via alle ore 20, Christof parte per primo nel supergigante Christof Innerhofer e Dominik Paris ci riprovano. Dopo il secondo e il terzo posto che hanno colorato d’azzurro il podio di Lake Louise nella prima discesa della stagione, ventiquattro ore dopo si torna in posta per il supergigante (ore 20 italiane, diretta tv su Raisport ed Eurosport 1). Il sorteggio ha assegnato a ...

Anticipazioni Una Vita : Leonor laScia Acacias - Ursula prova ad assassinare Jaime Alday : Torna l'appuntamento con le Anticipazioni settimanali della soap opera iberica 'Una Vita'. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 novembre 2018, i telespettatori assisteranno alla partenza di un personaggio storico. Stiamo parlando di Leonor che, dopo la tragica morte di Pablo, deciderà di cambiare aria. Nel dettaglio la giovane vedova manterrà fede alla promessa fatta al marito, ovvero di fare il viaggio che avevano ...