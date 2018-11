Sci alpino | frattura scomposta alla mano sinistra per Roberta Midali | verrà operata al

Sci alpino - seconda prova di discesa a Lake Louise : definito l’ordine di partenza : seconda prova di discesa femminile a Lake Louise, in pista alle ore 19.30. Fanchini con il 6, Brignone con il 14 Secondo allenamento sulla pista di Lake Louise per le donne della discesa, impegnate a partire dalle ore 19.30. Cinquantasette le partenti, sei le azzurre con Nadia Fanchini che indossa il pettorale numero 6, seguita da Federica Brignone con il 14, Nicol Delago con il 25, Anna Hofer con il 34, Elena Curtoni con il 35 e Francesca ...

Sci alpino - Roberta Midali infortunata : frattura scomposta della mano sinistra - serve l’operazione : Brutte notizie per l’Italia dello sci alpino: Roberta Midali si è procurata la frattura scomposta metacarpale della mano sinistra. La 24enne si stava allenando a Funesdalen (Svezia) in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo ma putroppo è incappata in questo spiacevole incidente di percorso che la costringerà a fermarsi. La slalomista ora rientrerà in Italia, verrà visitata e operata poi successivamente la Commissione Medica ...

Sci alpino - prime prove cronometrate a Beaver Creek : Peter Fill e gli altri azzurri in pista dalle 19 : Prima prova cronometrata maschile a Beaver Creek, si parte alle 19. Apre Fill con il numero 4. Dieci i podi italiani sulla Birds of Prey Parte il lungo fine settimana di Coppa del mondo maschile sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, dove si disputano una discesa venerdì 30 novembre, seguita sabato 1 dicembre da un supergigante e domenica 2 dicembre da un gigante. La giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 novembre sono dedicate invece ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : Nadia Fanchini può ancora graffiare. Classe ed esperienza per lasciare il segno : Il 13 Dicembre 2003 Nadia Fanchini faceva il suo esordio assoluto in Coppa del Mondo nel gigante dell’Alta Badia. Da quel momento sono passati quindici anni e la nativa di Lovere venerdì sarà ancora una volta al cancelletto di partenza della discesa di Lake Louise con la stessa voglia, grinta e coraggio di quando ancora ragazzina muoveva i suoi primi passi nel “Circo Bianco”. Di stagioni ne sono passate veramente tante e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise femminile 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio con gli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise le donne-jet aprono la loro stagione con un ricchissimo programma, visto che sono in calendario due discese libere ed un superG. Di seguito il programma completo del fine settimana di Lake Louise con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da venerdì con un superG e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con la seconda discesa della stagione. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma completo del fine settimana di Beaver Creek con gli ...

Sci alpino - l’austriaca Scheyer domina la prima prova di discesa femminile a Lake Louise : Nadia Fanchini la migliore delle azzurre : Carte mischiate nella prima prova della discesa femminile di Lake Louise, Nadia Fanchini migliore azzurra al 14° posto Carte mischiate nella prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Lake Louise, cominciata con oltre mezzora di ritardo, che ha favorito molte concorrenti partite con numeri alti. Il miglior riscontro di giornata è stato realizzato dall’austriaca Christine Scheyer in 1’50″61, che ha ...

Sci alpino – Elena Fanchini pronta per essere operata a Brescia [GALLERY] : Elena Fanchini sarà operata domani a Brescia, l’annuncio della sciatrice sui social e le prime foto dall’ospedale Elena Fanchini sarà operata domani, dopo la caduta di martedì scorso a Copper Mountain. Alla sciatrice è stata riscontrata una frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, una lesione capsulo-legamentosa laterale del legamento collaterale del ginocchio sinistro, una frattura della testa del perone ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Coppa del Mondo a Lake Louise : terra di conquista per Isolde Kostner. Podi anche per le sorelle Fanchini e Sofia Goggia : Lake Louise è da sempre la casa di Lindsey Vonn, con l’americana che ha ottenuto diciotto delle sue ottantadue vittorie in Coppa del Mondo proprio sul tracciato canadese. Una pista, comunque, che negli anni ha dato grandi soddisfazioni all’Italia e soprattutto ad una delle migliori velociste della storia dello sci azzurro, Isolde Kostner. L’altoatesina è salita per nove volte sul Podio a Lake Louise, trionfando in ben quattro ...

Sci alpino – Oggi la pria prova della discesa femminile a Lake Louise : sei azzurre in pista : Lake Louise, alle 20.30 la prima prova della discesa femminile: Brignone col 16, attesa per il rientro della Stuhec Sono sei le azzurre impegnate stasera (ore 20.30 italiane) nella prima delle tre prove in programma a Lake Louise, in vista delle due discese consecutive di Coppa del mondo di venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (entrambe alle ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport1). Federica Brignone sarà la prima italiana a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : un’Italia femminile falcidiata nella velocità. Nicol Delago la giovane più attesa : Dopo l’esordio con gli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise le donne-jet aprono la loro stagione con un ricchissimo programma, viso che sono in calendario due discese libere ed un superG. In Canada si presenterà un’Italia falcidiata dagli infortuni. La fortuna ha veramente voltato le spalle alla squadra azzurra, ridotta veramente al minimo nel ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Coppa del Mondo a Beaver Creek - ricordando i successi di Innerhofer - Blardone - Rocca e Ghedina : Nel prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di sci alpino, per quanto riguarda gli uomini, sarà di scena a Beaver Creek, nel Colorado, per un fine settimana ricco di appuntamenti sulla pista denominata Birds of Prey. Questa località, situata nel comprensorio della più celebre Vail, è divenuta tappa stabile del calendario della Coppa del Mondo a metà anni ’90 ed ormai è appuntamento imprescindibile del Circo Bianco. A Beaver Creek ...