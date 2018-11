Scacchi | Magnus Carlsen si conferma campione del Mondo

Scacchi - Mondiale 2018 : Magnus Carlsen è Campione del Mondo! Fabiano Caruana travolto negli spareggi rapid : Magnus Carlsen, nato a Tornsberg, Norvegia, il 30 novembre 1990, si conferma Campione del Mondo di Scacchi anche in questo 2018. Dopo tre partite rapid, il suo sfidante, l’italoamericano Fabiano Caruana, di due anni più giovane, è risultato sconfitto in tutte le occasioni: un crollo del tutto inatteso, visto l’andamento delle partite a cadenza classica, che avevano visto i due contendenti pattare per 12 volte su 12. Tanto difficile ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Magnus Carlsen ancora Campione del Mondo! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

Magnus Carlsen-Fabiano Caruana - Mondiale Scacchi 2018 : come vederlo in diretta tv e streaming? Calendario e programma 9 novembre : Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si affronteranno ai Mondiali di scacchi 2018 che si disputeranno dal 9 al 28 novembre a Londra. Nella capitale britannica andrà in scena una rassegna iridata davvero stellare perché alla scacchiera si presenteranno i primi due del ranking FIDE, gli uomini con il coefficiente ELO più elevato di tutti: da una parte il micidiale norvegese che difende il titolo conquistato nel 2013 (e già confermato nel 2014 e nel ...

