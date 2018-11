Sardegna | arrestato «lupo solitario» dell' Isis | voleva avvelenare l' acqua

Sardegna - arrestato presunto terrorista : progettava un attentato con armi chimiche : Blitz antiterrorismo della polizia in Sardegna . A Macomer , in provincia di Nuoro, è stato arrestato un presunto terrorista : è sospettato di aver progettato un attentato con l'uso di armi chimiche o ...

Arrestato in Sardegna presunto terrorista palestinese : "Preparava attentato con armi chimiche" : Il blitz della Polizia a Macomer, nel Nuorese: l'uomo era pedinato da tempo. È stato bloccato appena uscito di casa, prima di partire a bordo del suo furgone

Naufragio Sardegna - arrestato scafista : 1.41 Fermato con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina un 29enne algerino, tra gli sarcati in Sardegna venerdì scorso, quando è avvenuto il Naufragio di un barchino al largo di Sant'Antioco, con 2 morti e 8 dispersi. Al giovane si contesta anche la morte di due connazionali come conseguenza di altro reato. La polizia di Cagliari è risalita a lui grazie alle dichiarazioni dei compagni di viaggio per i quali al timone c'era il ...

Sardegna - ex carabiniere travolto e ucciso : arrestato il presunto investitore : Stava passeggiando in compagnia di un amico intorno alle 8 di domenica mattina, nel tratto di strada all’ingresso di Ollolai, un piccolo paesino in provincia di Nuoro, in Sardegna, quando è stato travolto e ucciso da un’auto guidata da un 25 enne di Ollolai, Giovanni Soru che – secondo quanto accertato dai Carabinieri [VIDEO] – non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Luigi Crudu, 81 anni, carabiniere in pensione originario di Sarule, è morto ...